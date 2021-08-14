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影／參觀非洲富豪的千萬豪宅　竟藏20間房及奢華內裝

▲非洲富豪的家，究竟會有多豪華呢？（圖／小钟Johnny 授權）
▲非洲富豪的家，究竟會有多豪華呢？（圖／小钟Johnny 授權）

影像中心/綜合報導

2021-08-14 21:00:00

擁有自己的房子是不少人追求的目標之一，尤其在台灣房價高居不下，讓這個夢想增添了更多難度。Youtube頻道「小鐘Johnny」是一名全球旅行紀錄生活的中國人，目前人在非洲的他，這次就要來參觀開箱「非洲富豪」的家，到底多數人印象裡發展中的非洲，會有多氣派、豪華的住宅呢？

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▲第一件讓小鐘驚訝的事，就是朋友家裡的大電視。（圖／小钟Johnny
▲第一件讓小鐘驚訝的事，就是朋友家裡的大電視。（圖／小钟Johnny 授權）

影片一開始，佇立在朋友家外面的小鐘，小心翼翼的按響了杰里家的門鈴，在走過不少房間後，終於來到廳堂，向朋友、女主人打了招呼。而第一件讓小鐘驚訝的事不是別的，是客廳內諾大的電視，他笑著說：「這甚至比很多中國人家的都還大！」

▲家中停放的多台汽車，都有不同的意義及功能。（圖／小钟Johnny
▲家中停放的多台汽車，都有不同的意義及功能。（圖／小钟Johnny 授權）

而第二件讓他訝異的事是，杰里家中停放了大量的汽車，數量不僅多，且每一台都有不同的意義跟作用，加上每走幾步路就能看到一個冰箱，讓他不禁感嘆：「這個家也太大、太豪華了吧？」


如此奢華的豪宅，朋友杰里表示，家裡一共有20個房間左右，不論多少朋友來都可以容納的下，最值得炫耀的地方，就是一望無際的大露台，一眼就能讓人心曠神怡。然而當小鐘問到造價時，杰里則回應：「大約360萬人民幣（折合台幣1548萬）」。（文字編輯：沈傳恩）


▲朋友杰里表示，房子造價大約360萬人民幣。（圖／小钟Johnny
▲朋友杰里表示，房子造價大約360萬人民幣。（圖／小钟Johnny 授權）

▶感謝授權：小钟Johnny
完整影片：https://youtu.be/Bff03gWjeCc

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