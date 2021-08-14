影／10月懷胎有多不易？大馬網紅嚴重孕吐 老公心疼紀錄
當媽媽有多辛苦，十月懷胎不容易，到底有多難受，大概只有曾懷過孕的人，才能深刻體會。知名大馬網紅「Jeff & Inthira」，日前將Inthira懷孕孕吐的過程全記錄下來，其情形令旁人看了都心痛。孕期尚未滿3個月的 Inthira ，出現乾嘔、腳麻痺、子宮壓迫膀胱導致失禁等等的狀況，讓人看了都覺得好辛苦。
影像中心/綜合報導
2021-08-14 15:00:00
影片中 Inthira 因懷孕而出現乾嘔、腳麻痺、食慾不振等等的狀況，而丈夫 Jeff 也只能在一旁陪伴，並試著想辦法逗她笑，想盡方法讓 Inthira 好過一些，不讓她沉溺在難受的情緒裡。更表示等孩子出生，每年他生日就播給他看，讓孩子了解媽媽懷孕有多辛苦。
影片中除了 Inthira 的懷孕症狀外，還有關於懷孕的一些科普小知識。比如孕婦嘴巴出現金屬味的原因等，但影片中也解釋，因每人懷孕症狀、程度都不一樣，因人而異，但所有的媽媽都是偉大的，大家要好好孝順媽媽喔！（實習編輯：譚翠兒）
▶ 感謝授權：Jeff & Inthira
完整影片： https://youtu.be/mFMRK_L1DcU
YOUTUBE頻道：https://bit.ly/3xJ2vug