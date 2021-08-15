房市／浴室4大漏水原因　公開檢測方法

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浴室漏水常見的第二個原因為排水管漏水，信義居家表示，排水管的滲漏則不是持續性的，只有在樓上使用馬桶、面盆或浴缸時才會滲水，而且通常滲水位置會在馬桶、面盆或排水孔的下方。
信義居家表示，排水管漏水維修不一定需要打除牆地面，目前新式住宅普遍把排水管懸吊在樓下住戶的天花板，所以維修時只要直接更換管件即可。一般管線滲漏通常發生在接頭或彎頭的地方，或是舊式給水管所使用的鑄鐵管，時間一久就容易氧化、導致滲水，因此目前坊間已不再使用舊式給水管、多用不鏽鋼管，漏水管線修復完畢後，還要先開水測試，確認沒問題才可以進行復原動作。
第三種浴室常見漏水原因為牆面漏水，信義居家表示，牆面防水不良時，浴室外牆就容易出現滲水問題，而且只有洗完澡或清洗浴室後，才會發生牆面滲水的狀況，而伴隨著漏水，浴室周邊外牆也會有壁癌產生。
信義居家表示，常見的防水材為彈性水泥或高硬度的材料，因此最好將浴室牆面整個敲除、重新施作防水層；如果不想全部敲除，至少也要敲到距離地面150至200公分，與平常淋浴時水會噴到的高度同高。
第四種常見浴室的漏水原因為地面漏水，信義居家表示，當地面防水不良，樓上在洗澡或清洗浴室的時候，樓下的天花板就會出現滲水。
信義居家表示，若是發生地面漏水的情形，需要把浴室地面敲除施作防水，防水施作完後，必須要放水、試水，確定沒有滲漏後才能進行復原。地面防水施作時，要注意地面施作後的高度、必須較門檻防水層低，否則水會從門檻滲到浴室外面。