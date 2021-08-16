影／抹茶控最愛！爆漿抹茶毛巾捲 平底鍋做出精緻蛋糕
抹茶控的人有福了！現在想吃「爆漿抹茶毛巾捲」這道甜點，不用外出自己也能在家動手做，看似難度很高的抹茶毛巾捲，跟著YouTube頻道「甜悦烘焙Tinrry Baking」簡單幾個工具及材料，自己也可以製作出超好吃的爆漿抹茶毛巾捲唷！
影像中心/綜合報導
2021-08-16 13:00:00｜2021-08-16 13:17:47
首先要先製作這道甜點的餅皮，接著爆漿的部分，則需製作抹茶牛奶醬，製作好之後再將淡奶油打發，就可以將這道甜點組合在一起，組合成爆漿抹茶毛巾捲。
組合之前需先將桌面鋪保鮮膜防沾，接著將製作好的餅皮皮鋪三張在桌面上，光滑面朝下，每張邊緣位置要重疊三分之一。再來將淡奶油擠在餅皮上再用刮刀鋪平，之後把抹茶牛奶醬擠在用淡奶油製作的小盒子中，還可以撒一些蜜紅豆，再來用淡奶油把小盒子封起來，然後按照影片中的步驟將餅皮捲好，這道爆漿抹茶毛巾捲就完成了！
最後將爆漿抹茶毛巾捲冷藏之後就可以食用，許多網友看到影片之後紛紛在底下留言:「tinrry好厲害呀～看起來好好吃」、「我第一次就成功了，做出来的又好看又非常好吃，謝謝Tinrry 精準的描述」，還有許多網友敲碗期待有更多甜點的製作方式。（文字編輯：胡繼偉）
▶感謝授權：甜悦烘焙Tinrry Baking
完整影片：https://youtu.be/xbFlC7FNE54