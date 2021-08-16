房市／竹北上半年兩條路最夯　近縣治二期

根據內政部實價登錄資料，竹北今年上半年的2大熱門交易路段分別為興隆路一段與勝利八街一段，均鄰近縣治二期屬竹北精華地段。內政部實價登錄資料顯示，新竹縣竹北市今年上半年的交易路段中，其中有2熱門交易路段交易件數超過200件，分別為興隆路一段270件、勝利八街一段214件。
財經中心/綜合報導
2021-08-16 08:00:00
信義房屋竹北台科大店店長孫閔聖表示，興隆路一段面頭前溪，區分前段與後段，產品規劃有所不同，像是興隆路一段前段較多適合首購族的社區大樓產品，但因為靠近主要幹道中華路，又有加油站，因此生活環境較吵雜，不過因為總價符合首購族預算，因此買氣不差。
而興隆路一段後段則規劃河景豪宅產品，單價約30多萬，總價約3千萬，孫閔聖分析，因高鐵特區單價達4-5字頭，台科大重劃區的豪宅產品總價相對低，也有不少中高資產購屋族群或竹科中高階主管選擇該處。
信義房屋竹北勝利店店長陳美燕表示，勝利八街一段位於竹北縣治三期，且較近縣治二期的路段，也因此與縣治二期共享生活機能與區域發展利多，例如將開幕的竹北大遠百購物中心。
陳美燕表示，勝利八街一段因近縣治二期，住宅大樓密集度高，且多規劃2-4房的房型為主，其中一指標社區有700多戶，因為戶數多，社區質感佳，附近商圈已逐漸成型，甚至有超商、小型社區超市進駐。