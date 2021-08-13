人都想要「永生」？曾寶儀：其實多數人只是放不下現在！

藝人曾寶儀在今年八月推出自己的新書《一期一會的生命禮物：那些讓我又哭又震撼的跨國境旅程》，這本書的名稱非常特別，「一期一會」、「生命禮物」、「又哭又震撼」這幾個詞讓人不禁產生了許多好奇，又是在什麼情況之下而讓她有感而發呢？《鄧一個人咖啡》在今（13日）的直播中，隆重邀請曾寶儀與鄧惠文醫師聊聊，她深刻收穫的生命禮物。





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▲曾寶儀認為或許沒有機會再走那一趟，就算走了，經歷也不可能再跟那時一樣，所有的人事物都會改變。（圖／截自《鄧一個人咖啡》節目畫面）

「一期一會」的意思是這輩子只有一次的相會，當下的時光不會再來。曾寶儀解釋，會使用這個詞是因為，自己可能沒有第二次機會再走那一趟路，就算走了，經歷也不可能再跟當時一樣，所有的人事物都會改變，甚至有些人也不在了。





她透露，這四個議題中「安樂死」是她第一個選定的，也是因為爺爺的過世讓她花很多時間去思考跟生死相關的問題，但像AI性愛機器人她本身根本沒興趣也不是使用者，加上東方女性要在大家面前開口談「性」，她還是有一點遲疑的；美墨邊境也是一樣，對於隨時隨地帶著槍的人，大家或許都不會有什麼好感，也會有所畏懼，在美國手上有槍可能也不會發生什麼好事，因此自己本來不是很想去採訪這兩個議題。





但很奇妙的是，你越是不想去執行的，它帶給你的衝擊及收穫就越大。現在就算不會使用AI性愛機器人，但對它的看法也改變了，並重新思考了人類對「愛」跟「性」的定義。其實一開始出發前曾寶儀做了很多相關的研究，她以為自己在採訪面對時，會帶著既定的印象或想法，但真正在跟受訪者面對面聊天時，她發現每個人背後都有自己的故事，如何走到人生的今天也有他的歷程，當自己把每個來到面前的人都不僅僅是單純定義為「性愛娃娃的使用者」，他們也是跟你我一樣活生生的人，有些懷著受傷的靈魂，更多時候也是擁有很多人生遭遇的複合體。





▲曾寶儀表示人生很奇妙的是，你越是不想去執行的，它帶給你的衝擊及收穫就越大。（圖／截自《鄧一個人咖啡》節目畫面）

鄧醫師也提到其實這四個議題很困難也很特別，一般人平常可能也不太會去聊這些東西，因為在我們的文化中，生命倫理、生命哲學是常常被逃避的。





曾寶儀坦白說，自己對安樂死沒有立場，因為本來涉獵的相關知識非常少，頂多知道「如果要做安樂死的話要到瑞士」，後來才知道原來是因為，瑞士是全世界唯一合法接受「外國人」也可以去進行安樂死的國家。





在拍攝安樂死這個主題中，她認識了一個叫「死亡醫師」的人，在他的人生歷程中，他認為每個人都應該擁有決定自己何時及用什麼方法離開這個世界的權利，他是一個倡議者，他的工作和目標就是希望所有人能得到他提供的那些方法與想法。





▲如果你常常意識到死亡就在你附近的話，你就會知道活著是一個很可貴的事，而且活著是你的選擇，不是你不得不待在這裡。（圖／截自《鄧一個人咖啡》節目畫面）

曾寶儀表示其實跟他面對面說話是很一個蠻大的挑戰，他會不斷質疑你原本的價值觀，例如，他會建議在家中放一顆吃了會隨時死亡的藥，當下曾寶儀覺得為什麼？為什麼要放一顆藥提醒自己隨時會離開這個世界？好像是每天都會有生命受到威脅的感覺，等到聊完天後才明白，裡面有很多不同的含義，如果你常常意識到死亡就在你附近的話，你就會知道活著是一個很可貴的事，而且「活著是你的選擇，不是你不得不待在這裡」。





死亡醫師告訴她，為什麼死亡總是悲傷、是一種被剝奪？死亡為什麼不能是場盛宴？曾寶儀忍不住提起，當時聽他說那段話時，覺得醫師整個人都在閃閃發亮，因為那是他生命當中想要實踐、想要努力的事，甚至是他很重要的一個原則，曾寶儀清楚地感受到他在說那些話時是很有能量的，卻也讓她反思「究竟什麼是死亡？」





曾寶儀也說到，自己到現在還是沒有任何立場，她認為每個人都應該思考的是，當你在面臨這件事時，你會做什麼決定？你做這個決定思考的是自己的立場還是身邊人的立場？





▲曾寶儀反思為什麽「死亡總是悲傷」這件事。（圖／截自《鄧一個人咖啡》節目畫面）

另一個跟安樂死相反的議題是「人類永生」，剛開始她認為是在討論一件很大的事，包括它已經走到哪裡了？多少人在研究、倡議、實踐？同時也會思考到「生物倫理」，會對地球造成什麼影響？人類該如何應對？但對曾寶儀來說最奇妙的是一件事是：人類為什麼要追求永生？其實只是因為他們放不下現在的生活。





曾寶儀在探究這幾個議題時，覺得最棒的一件事是，當這些問題來到你面前時，你看的不是別人的人生，你是從別人的人生照見自己，我現在在想什麼？其實每個問題最終都會回過頭來問「你現在是什麼狀況」？鄧醫師表示，其實這些議題的共同點，都在反應我們的自我負責與掌控的程度。





就像現在問你，你想要永生嗎？你可能會開始「談條件」，你會想到你的家人、你的伴侶、你的周遭一切等等，這些都是反映出：你去怎麼思考這些議題，同時也是讓你回過頭來看看自己的現況。



