「唱歌走錯包廂」還吃水餃！她逃跑被問一句 結局全笑翻
雖然全國警戒從7月27日降至二級，但KTV等場所仍須關閉，因此「去KTV唱歌」就成為大家解封後想做的事之一。對此，就有網友分享自己過往的糗事，她以前去唱KTV時，不但走錯包廂，還偷吃別人的水餃，當她發現後想趕快離開，沒想到卻被問了一句，瞬間讓全場笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-08-13 21:49:59
原PO在《爆廢公社》表示，「有人遇過或看過印象中很尷尬丟臉的事嗎？」她自己有不少次，其中一次是去唱KTV時，走出包廂去上廁所，結果回程一時忘記自己是哪一間，只能憑印象走進其中一間，「裡面很黑看不清楚，我離開時那個位置依然是空的，我就這樣順理成章的坐下」。
這時，原PO看到桌上有一盤水餃，便開心地夾了一顆塞進嘴裡。沒過多久，她的眼睛開始習慣黑暗，卻發現周圍的人似乎都不認識，這才驚覺自己走錯包廂，忍不住心想「我走進來，但他們都沒有反應，應該沒發現吧」。
原PO接著默默起身，想要偷偷離開，想不到有位男生突然說「妳不唱一首再走嗎？」整個包廂聽到瞬間笑翻，她立刻道歉跑出去，還剛好遇到朋友出來廁所，最後除了包廂裡的人在笑，她和朋友也在走道上狂笑，讓她尷尬地說「從此我再也不去包廂沒廁所的KTV，還好我有吃了一顆水餃」。
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「哈哈哈哈那一句也太好笑了吧」、「我直接笑出來」、「還賺一顆水餃不虧」、「要是我就把那盤水餃都給妳了啦」、「不唱一首再走嗎？」、「包廂的人一定忍很久了…」、「包廂的人還滿幽默的」、「進去視野都是黑的，卻可以看到清楚的水餃，吃貨吧哈哈」、「我比較佩服包廂裡的人，怎麼可以忍這麼久」。（編輯：許智超）