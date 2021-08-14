吃Pizza咬到「一把梳子」秒愣！內行揭真實用途：蠻重要
披薩上滿滿的牽絲起司，搭上各種配料，經過高溫烘烤香氣逼人，總是令饕客吃完還忍不住吮指回味，而不同種口味屢屢每次也引起不少話題，不過，近日就有網友吃披薩時，卻發現裡面有「一把梳子」，好奇這是怎麼回事，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-14 10:40:18｜2021-08-14 10:40:24
原PO在「Dcard」貼文指出「剛去買了披薩回來吃，結果吃到一個鐵製的東西，這是什麼東西，是烤披薩在用的器具嗎？拿起來很有重量，也很像一把梳子，有沒有人可以幫忙解答的」只見貼出的照片，一個黑色鐵製品，有兩個U形凹槽，看起來確實像把大型梳子斷掉似的。
貼文一出，網友紛紛回應「ㄜ...沒看過」、「披薩怎會有這個XD」、「可以打電話去問看看或者去找店家詢問，應該會有補償」、「其實那是叉子吧，也蠻像的」、「我也猜是烤披薩在用的器具，應該是店員不小心放進去的吧」。
而也有在披薩店工作的員工表示「這是導熱針，會插在千層麵裡面再放進烤箱烤，這樣才不會裡面沒熟，可能這間店拿出導熱針時不小心丟到你的披薩那邊，這個不是什麼不衛生的東西啦哈哈，就是一個失誤，可以跟門市反應」、「這是導熱針，烤千層麵蠻重要的東西，這不會不衛生，不要擔心」、「導熱針沒錯，單純店員失誤放進披薩裡，可跟店家反應喔」。