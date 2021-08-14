5樓之2到底在哪？外送員見「60格電鈴」臉綠 結局更崩潰
近年來外送平台崛起，民眾只要在家透過APP點餐，美味食物就會送上門，但無論是消費者或外送員，不免都會遇到一些奇葩事。近日，就有外送員分享，他接到某張訂單後，將餐點送達客人的住家地址，卻遇到「電鈴危機」，找到後按下去還是壞的，讓他當場傻眼，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-14 16:53:26
原PO在《外送員的奇聞怪事》表示，他接到訂單後，將餐點送到客人的地址「某條路的39號5樓之2」，但抵達時卻看到電鈴是「6X10的表格」，瞬間找不到客人的樓層。
原PO指出，他後看到上頭的標示，左邊是房號、右邊是樓層。怎料，他好不容易找到5樓之2，電鈴按下去卻是壞的，讓他氣得大罵髒話，也忍不住說「電話沒接，訊息等了7、8分鐘才回！」
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「這好舊的門牌按鈕，怎麼感覺一按下去會漏電啊」、「這是戳戳樂嗎？」、「解這種，很有密室逃脫的感覺」、「現在外送還要破解機關…」、「完全看不懂這門鈴，太難了」、「這電鈴也真的夠老舊」、「這題好難啊啊啊」、「還看過整排數字都磨光看不到，要我猜數字嗎」、「我選擇放棄…」。
另外，也有同行的網友分享經驗，「我還碰過好不容易找到電鈴，結果住戶只能開後門，沒辦法開前門，我只能再騎車繞過去」、「我上次按這種的還被電到，差點打爆它」、「上次有一個9分30秒才走出來⋯淋雨真的心好累」、「前不久我也在這個門鈴前跟你有一樣的動作跟反應」、「我懂，我們一起經歷過相同的屋簷」、「台北也有啊，我也遇過」。（編輯：許智超）