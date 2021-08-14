超準心理測驗！直覺選兔子「會躲哪裡」　測你的戀愛心理

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A：草叢後
B：樹根後
C：母兔後
D：洞穴中
-選好看答案-
選A的人
草叢離事發現場很近，方便你可以就近觀察。當你在愛情中發生問題時，你會希望了解出了什麼事情，你會盡量與對方近距離相處。
所以，如果你的另一半有外遇，你已經準備好狠狠教訓對方了！你會仔細收集證據，來勢洶洶讓對方都感到驚訝。不過，因為你還是希望近距離觀察，另一方面來說，也很容易因虛假的道歉或承諾而心軟，進而遭到欺騙。
選B的人
樹根是樹蔭的陰涼之處，就算不是為了躲藏也是適合休息的地方。當你在愛情中發生問題時，你的第一反應就是讓自己冷靜下來，喊個暫停。
所以，如果你的另一半有外遇，你第一時間會假裝不知情，彷彿置身事外。然後，冷靜下來你會開始仔細觀察，你展現出的冷靜態度會讓對方也驚訝。通常來說，你能夠允許對方犯一次錯，再多就超過你的界線。
選C的人
母兔身後是一個非常安全的地方，當你在愛情中發生問題時，你會選擇立即諮詢你的朋友或是信任的人。
所以，如果你的另一半有外遇，你也會先找身邊的人商量。通常這時候周圍的人會勸你認清現實，和不忠誠的伴侶分手。但不要忘了，由於你的第一反應是諮詢身邊的人而不是直接與對方對質，有時候可能因此產生誤會。記得做任何決定前，除了聽取朋友的建議之外，還要確認真相。
選D的人
洞的內部是一個非常黑暗的地方，最適合逃脫。當你在愛情中發生問題時，你往往會選擇徹底離開，斷絕與對方的關係。
所以，如果你的另一半有外遇，你將從此無法信任對方。甚至在你們實際爭吵或討論之前，你們的關係就已經結束了。哪怕只是一點點的欺騙，都會在你內心留下裂痕，你忘不了已經發生的事，最好的方就是離開。（編輯：倪浩軒）