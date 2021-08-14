COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

超準心理測驗！直覺選兔子「會躲哪裡」　測你的戀愛心理

▲日本網站Googirl分享了一項心理測驗，兔子想藏身時會躲在哪裡？秒測你的戀愛心理。（圖／翻攝自Googirl網站）
▲日本網站Googirl分享了一項心理測驗，兔子想藏身時會躲在哪裡？秒測你的戀愛心理。（圖／翻攝自Googirl網站）

編輯中心/綜合報導

2021-08-14 21:12:52

今（14）天是七夕情人節，你知道你在戀愛中的真實心理狀態是怎樣嗎？會不會外表看起來開朗大方，但其實內心卻十分敏感呢？如果發現對方劈腿，你會做何反應呢？日本網站Googirl分享了一項心理測驗，測完立馬揭曉你的戀愛心理是什麼，快一起來試試吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀
Ｑ：如果兔子看到敵人想要躲起來，下圖中你覺得兔子會躲在哪裡呢？

▲日本網站Googirl分享了一項心理測驗，兔子想藏身時會躲在哪裡？秒測你的戀愛心理。（圖／翻攝自Googirl網站）
▲日本網站Googirl分享了一項心理測驗，兔子想藏身時會躲在哪裡？秒測你的戀愛心理。（圖／翻攝自Googirl網站）
A：草叢後

B：樹根後

C：母兔後

D：洞穴中


-選好看答案-


選A的人

草叢離事發現場很近，方便你可以就近觀察。當你在愛情中發生問題時，你會希望了解出了什麼事情，你會盡量與對方近距離相處。

所以，如果你的另一半有外遇，你已經準備好狠狠教訓對方了！你會仔細收集證據，來勢洶洶讓對方都感到驚訝。不過，因為你還是希望近距離觀察，另一方面來說，也很容易因虛假的道歉或承諾而心軟，進而遭到欺騙。


選B的人

樹根是樹蔭的陰涼之處，就算不是為了躲藏也是適合休息的地方。當你在愛情中發生問題時，你的第一反應就是讓自己冷靜下來，喊個暫停。

所以，如果你的另一半有外遇，你第一時間會假裝不知情，彷彿置身事外。然後，冷靜下來你會開始仔細觀察，你展現出的冷靜態度會讓對方也驚訝。通常來說，你能夠允許對方犯一次錯，再多就超過你的界線。


選C的人

母兔身後是一個非常安全的地方，當你在愛情中發生問題時，你會選擇立即諮詢你的朋友或是信任的人。

所以，如果你的另一半有外遇，你也會先找身邊的人商量。通常這時候周圍的人會勸你認清現實，和不忠誠的伴侶分手。但不要忘了，由於你的第一反應是諮詢身邊的人而不是直接與對方對質，有時候可能因此產生誤會。記得做任何決定前，除了聽取朋友的建議之外，還要確認真相。


選D的人

洞的內部是一個非常黑暗的地方，最適合逃脫。當你在愛情中發生問題時，你往往會選擇徹底離開，斷絕與對方的關係。

所以，如果你的另一半有外遇，你將從此無法信任對方。甚至在你們實際爭吵或討論之前，你們的關係就已經結束了。哪怕只是一點點的欺騙，都會在你內心留下裂痕，你忘不了已經發生的事，最好的方就是離開。（編輯：倪浩軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
94.52%5.48%
2021-08-13-2021-08-16
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀