「手機保護貼店」都開超大間？知情人揭殘酷真相：超級盤
現在智慧型手機幾乎人手一台，已經相當普及。不少人也會額外多貼上一層保護玻璃貼，避免意外摔到手機時，螢幕受到直接衝擊。因此近日就有網友在網路上表示疑惑「為何『手機保護貼店』都開超大間？」沒想到就有知情人對此揭露了殘酷真相，直言「其實真的超盤」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-15 09:45:47
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「手機貼保護貼店，怎能開那麼大間？」的文章表示，「前陣子，附近一間開很久的餐館關了，結果現在開幕，是換變一間貼手機保護貼的店，只是想到這類型的店，好像也不少，近年好像到處都能看到這類店」，這更讓原PO疑惑「想問手機貼保護貼店，怎能開那麼大間？這東西市場真的很大嗎？一次給你貼，大不了幾百元，也可以用蠻久的」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
而知情網友們紛紛揭露了殘酷真相，認為是「幫貼服務」可以賺錢，「你沒看過iPhone貼一張1500的齁，賺很大」、「成本低又好賺啊」、「網拍趁免運買回來貼一張50有找，去店裡買然後貼根本超盤，給店家賺」、「很多人你給他一千塊的片數，還是貼不好」、「一張10幾元幫你貼成百上千」、「一堆人不會自己貼啊」。（編輯：王柏文）