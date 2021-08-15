炸湯圓別直接下鍋！多做「2步驟」0失敗：外酥內軟不破裂

「炸湯圓」是婚宴必備的招牌菜，也是許多鹹酥雞店裡必賣的品項，不僅小孩喜歡，就連大人也愛不釋手。不過，若是買冷凍湯圓回家自己炸，應該要怎麼炸才好吃呢？近日搜狐美食專欄《尋味美食記》就指出，炸湯圓不能直接下油鍋，下鍋前務必多做「2步驟」，這樣炸出來的湯圓才會外酥內軟又不破裂。

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《尋味美食記》表示，很多人在炸湯圓時，都會遇到濺油或是湯圓破裂等問題，而若想讓炸出來的湯圓好吃又金黃，一定不能直接下油鍋，我們只需要多做「2步」，就能解決這個問題。其一，必須「

提前煮熟

」，很多人都是直接用冷凍湯圓來炸的，因此一下鍋就容易噴油，要先把湯圓煮熟，再進行油炸，這樣才不會出現濺油情況。

其二，要「

在湯圓表面戳洞

」，湯圓煮熟後，要拿一根牙籤在湯圓表面戳2、3個小洞，戳得稍微深一些，這樣炸的時候更不容易爆裂，也不用擔心露餡的現象。

▲「炸湯圓」是喜宴的招牌菜色之一，深受不少人喜愛。（圖／翻攝《爆廢1公社》臉書）

此外，《尋味美食記》也不藏私分享炸湯圓步驟，首先，把水燒熱至5、60度的溫度時，將湯圓下鍋慢慢煮熟，要注意在煮湯圓時，必須用溫水最合適，這樣煮出來的湯圓才不會破皮，也要記得用勺子輕輕攪動一下，避免湯圓黏鍋，直至湯圓浮在水面上時，就代表已經熟透，可以撈出來。

接著準備一盆冷水，湯圓撈出來之後放入冷水中，放涼後再把湯圓取出來，用牙籤在上面戳幾個洞。隨後準備2個碗，一個裡面打雞蛋，攪拌成雞蛋液，另一個裡面放上麵包糠，先把湯圓放到雞蛋液中，均勻滾一圈，然後再放到麵包糠中，均勻滾一圈。





都準備好之後，就可以準備炸湯圓了，在鍋中倒入適量的油，加熱至5成熱時，就可以把湯圓一個個放進去開始炸了，一定要記住湯圓不用炸太久，小火慢炸30秒就可以了，30秒之後，控油撈出即可。（編輯：許苡晴）



