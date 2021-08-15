「煮水餃滾後加2次水」超美味？老饕更吐神步驟：很可以
水餃方便料理，口味多變又具有飽足感，尤其現在防疫期間，不少人都會到賣場購買水餃來囤放，只要肚子餓，下鍋幾分鐘就可以馬上吃，非常便利。因此近日就有網友在網路上表示疑惑「為何『煮水餃滾後要加2次水』會超美味？」對此就有老饕揭露神步驟，直言「真的很可以」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-15 10:35:08
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「煮水餃現在還要滾後加2次水嗎」的文章表示，「小時候看阿嬤煮水餃，就是滾了放水餃，滾了後加水兩次，所以後來我也都這樣做」，但原PO也直言「不過最近買的水餃，包裝都沒提到這些步驟，不這樣做水餃會好吃嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
老饕網友們紛紛留言表示「煮熟之後悶5分鐘」這個步驟也可以讓水餃更好吃，「加2次水是為了餃子受熱均勻，那個是舊時代的煮法了，煮熟之後悶5分鐘就可以了，怎麼判斷煮熟？水餃浮在水面上就是煮熟」、「是說滾後放進水餃，攪拌直到水餃浮上來後關小火五分鐘後享用，照指示煮真的跟店裡賣的口感差不多」、「水餃店的老闆教我，浮起來後再滾幾分鐘，悶一下就可以撈起來了」。（編輯：王柏文）