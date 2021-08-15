每月22萬生活費！妻仍嫌「不夠用」 醫師男忍8年心寒了
許多夫妻婚後總會因為「錢」而產生爭執，最終更可能因此走上離婚一途。就有一位醫師表示，與老婆結婚8年內，女方不斷要求他提高家用生活費，從每個月8萬一直攀升至今年的22萬，但老婆的「態度」更讓他相當心寒，最終決定訴請離婚。
編輯中心/綜合報導
2021-08-15 10:49:43
原PO在臉書專頁《靠北婚姻2.0》上訴苦，「自結婚後，我敢說我給老婆的生活品質是中上等級，但結婚8年，每年都上演同樣戲碼，年年吵生活費不夠花。剛結婚時每月給她8萬生活費，幾個月後說不夠用，漲到10萬，之後年年哭，年年要，年年鬧。從8萬一路要到22萬，今年又嫌生活費不夠」，原PO更控訴老婆因為虛榮心作祟，只想住在文山區，導致房貸壓力更大。
最終原PO也忍不住向老婆反擊「妳良心自問，真的不夠還是虛榮心作怪？我每天看診及值班超過12小時，休息時間必需去學長診所兼差看診，一年365天只休過年7天。結婚8年，妳有體諒過我嗎？。感情被妳慢慢一點一點磨掉了，我已經考慮離婚了」。
不少網友看完後則紛紛回應「都已經這麼用心去照顧家庭了，還被嫌棄」、「最可怕的應該是你想離沒那麼容易」、「這老婆真的身在福中不知福欸，我們一家五口每個月六萬要支出所有生活費，我都不敢叫了」、「 別人的老公從來沒讓人失望過」「賺再多都不夠花，身體健康第一優先啊」。（編輯：潘毅）