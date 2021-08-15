憑直覺選出一張圖！測下半年你該「怎麼做」才能擁抱好運

每個人都期待好運可以眷顧自己，那麼，你該如何調整步伐，就能夠使自己越來越順利呢？快跟著知名塔羅牌老師艾菲爾的心理測驗來測看看吧！





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請你憑直覺，從上面四張走向光明的圖片中，選出一張你覺得走出去後會有好事的圖，答案將分析出下半年你該「怎麼做」能擁抱好運氣。





結果分析：





答案A、漩渦形的光





好運關鍵：冷靜臨危不亂





在這下半年之際，你對未來是充滿期待的，並希望自己可以獲得想要的一切。回顧過去一路走來的坎坷與跌跌撞撞，在下半年這個時刻，你更懂得冷靜判斷與選擇。關於愛情、事業、生活與夢想，老師建議你，冷靜看清楚問題再出手，用智慧面對生活的問題，用正向的態度面對上天的考驗，你會發現其實自己可以處理得很好！通過這一關，你就能得到豐碩的果實。





答案B、鑰匙孔的光





好運關鍵：開始行動就對了





在這下半年之際，其實你對未來的事業與生活，是非常熱情的，並且有自己的主張，你很清楚自己想追求的與想實踐的是什麼。而你在職場上也累積了一定的經驗與地位，此刻你需要的是別人對你的支持與鼓勵，在下半年這個成功一觸可及的時候，請不要再懷疑自我或停滯不前。老師建議你，下半年可以落實你的想法以及計畫，開運即行動。





答案C、拱門型的光





好運關鍵：不要害怕改變





在這下半年之際，其實你很清楚自己必須做出調整，這種轉變跟結束某一個關係有關。而這個巨大的陰影也壟罩你很久了，你好幾次都思考著轉變與放下的可能性，只是你缺少勇氣，並且脆弱的不想接受事實，但是看看你自己快樂嗎？老師建議你，接受蛻變並試著改變！想轉職就找新工作、想結束一段戀情，就快刀斬亂麻，不需猶豫！





答案D、長柱形的光





好運關鍵：有自信最美





在這下半年之際，你的心是脆弱又敏感的，彷彿自己都沒人關心。其實你是很幸運的人，因為下半年有一個人會意外闖進你的生命中，而且這個關係是長長久久的，並且會深刻的在你心中留下一個難以抹滅的烙印。老師建議你，下半年要放寬心，不須擔憂愛情沒著落，只要做好自己、拿出自信，你的感情生活必定是順利美滿的。（編輯：許苡晴）





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