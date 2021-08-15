大棕熊也愛撒嬌？對恩人狂發「呼嚕引擎聲」：想當小朋友
龐然大物也賣萌的反差畫面你能想像嗎？日前位於紐約奧蒂斯維爾的孤兒野生動物中心，發布一段影片，內容是一隻成年的「敘利亞母棕熊」艾米與人互動的珍貴片段，而艾米撒嬌所發出的「超響亮的呼嚕聲」更意外掀起話題。
編輯中心/綜合報導
2021-08-15 16:12:03
日前奧蒂斯維爾野生動物中心的共同創辦人吉姆 (Jim Kowalczik) ，與園內一隻重達 370 磅（約167公斤）的敘利亞棕熊艾米，一人一熊在水邊開心戲耍，沒想到中途開始艾米開始不斷舔著吉姆的臉頰，還從背後「熊抱」他，更發出比汽車引擎發動還大的「呼嚕聲」。
對於棕熊而言，這種「呼嚕聲」最常見於還在「熊寶寶」時期，吮吸媽媽的母奶時。然而艾米的體型已經比一般人類大上許多，卻還是願意對形同恩人的吉姆發出「呼嚕聲」撒嬌，也讓救援中心的眾人笑說「顯然艾米仍然想當一個小嬰兒」。事實這「呼嚕聲」在熊成年時雖也會發出，只是較為罕見，多半為牠們感到特別舒服時，所發出的歡愉的聲音，就跟貓咪發出的呼嚕聲意義相似。
而紐約奧蒂斯維爾的孤兒野生動物中心，目前收容眾多孤兒動物，最終目的是希望它們能找回求生本能，回歸野外生活。她也時常在YouTube頻道和Facebook發出照顧動物的相關片段，讓民眾也觀看這些大小動物的日常萌樣。（編輯：潘毅）