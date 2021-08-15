美國外送員一天賺多少？她實測2hr震驚 台灣一比哭出來
外送平台近幾年崛起，不單單僅是在台灣盛行，在國外也相當多人使用，且有專屬各國不同的外送平台，但各國的外送員薪資水平如何呢？近日，Youtuber莫彩曦就和老公Adam與老公的弟弟瑞恩實測，在美國送餐兩小時究竟能賺到多少錢，其結果令他們非常震驚。
編輯中心/綜合報導
2021-08-15 15:02:57
影片一開始，Adam表示自己第九個弟弟是美國外送平台Doordash的外送員，也就是相當於台灣UberEats、熊貓那樣的工作者，由於莫彩曦夫婦在台灣居住時經常使用UberEats點餐，因此也好奇在美國送餐的外送員平均的時薪可以賺到多少錢，決定與瑞恩一同送餐2hr實測。
接著三人於晚間1800開始接單，總共在兩小時內接到了6筆訂單，有來自7-11、美式餐廳、冰淇淋店等等，由於現在疫情期間，多數的客人都選擇「無接觸取餐」，因此三人送餐抵達現場並拍照後，按完門鈴就會快閃，畫面相當有趣，而特別的是，對比台灣外送員都是騎乘機車運送，Doordash的外送員可以開車，並且不限制車內人數有多少人。
隨後在六筆訂單都運輸完成後，他們結算總收入為多少1030元台幣，平均的時薪高達515元，如果以台灣人正常上班波段9小時，一天可以賺到高達4500元以上，而Adam也表示，我認為在美國的外送員，賺的錢肯定比其他國家還要來得多。
分析主要原因，其實在六筆訂單當中，總共其實才賺了17元美金（約台幣473元），但因為美國小費文化興盛，因此這六筆訂單的小費竟然高達557元台幣！比外送費還要多；而美國的物價指數相對比較高，因此賺的錢也比較多，不過對比在台灣，確實會給小費的民眾可以說是僅有少數，更不用說每筆訂單都會給，都只是偶爾下大雨、逢年過節才有給，因為這樣的差異，導致美國外送員會出現賺到的小費比外送費高的狀況。（編輯：張嘉哲）