美國外送員一天賺多少？她實測2hr震驚　台灣一比哭出來

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▲莫彩曦夫婦與弟弟實測美國外送員送餐兩小時能賺錢多少。（圖/莫彩曦YT）

他們結算總收入為多少1030元台幣，平均的時薪高達515元

▲美國外送員可以開車取餐，相對台灣騎乘機車，差別頗大。（圖/莫彩曦YT）

但因為美國小費文化興盛，因此這六筆訂單的小費竟然高達557元台幣！