同事狂追問薪水多少！OL得知「暗黑真相」瘋喊：太荒謬了
擁有高薪是多數人的共同夢想，而在職場中，多少都會出現互相比較薪水的狀況。就有一位OL無奈表示，自己不斷被同事追問薪水，後續遭遇曝光更讓她覺得相當荒謬。
編輯中心/綜合報導
2021-08-15 16:45:27
原PO在論壇Dcard上發文提到，「一直被某位同事狂問薪水，但員工間真的很忌諱談薪水吧？我以為最基本的道理大家都懂，就只能輕描淡寫的帶過，換我反問他的時候只會說我跟你不一樣，真的很苦惱」。
之後老闆額外發獎金給原PO，更交代「別跟任何人講這件事」。結果當這位同事又在聊薪水時，意外提到獎金的事情，原PO被追問時先表示「沒有拿到獎金」。沒想到下一秒這同事竟回嘴「可是老闆有說他有多給你獎金欸」。
此話一出立刻讓原PO相當崩潰，「明明不是說好不要講，我到底為何要相信老闆...只好掰個理由說沒啊、一直都是一樣，後來就快速離開才結束這場荒謬的對話」。
不少網友看完後也紛紛回應「我覺得問題是老闆欸，以為是偷偷給怎麼同事也知道」、「薪資不透明根本是陋習」、「不能討論只是怕你問了發現做事偷懶/年資較深/會拍馬屁的人薪資比自己高，然後就會造成認真的人做不下去跳槽」、「薪資不透明是陋習」、「獎金的部分感覺很像在套話，故意用『老闆說有給妳獎金』來看妳反應」。（編輯：潘毅）