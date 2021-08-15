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高中畢業就夠用？他曝1職業「年薪百萬」：贏一票工程師

▲不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，學歷更被認為是一大關鍵。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，學歷更被認為是一大關鍵。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-08-15 17:47:18

不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，學歷更被認為是一大關鍵。不過就有網友發現，「房仲」不太需要高學歷就能賺進高薪，不禁好奇「房仲是不是CP值最高的年薪百萬行業？」，但貼文曝光也引發兩極回應。

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原PO在論壇PTT上發問討論，「在台灣最容易年薪百萬的職業有醫牙、電資等，但這些幾乎都要多苦讀至少六年才能拼年薪百萬，算上大學研究所的學費、生活費，至少也要多花數十萬」。

他隨後又補充，「反觀房仲只要高中畢業就可以當了，賣一個物件佣金最少三萬，多的八萬。一年拼一點賣個13棟就破百萬了，贏過一票中小型科技公司工程師。房仲是不是CP值最高的年薪百萬行業？」

▲有網友遇到，自己到現場看屋，因為裡頭還有租客，房仲竟要求「佯裝成屋主朋友」，讓他不禁心生疑惑。（示意圖／取自
▲不少網友認為，當房仲所需要的人格特質，其實門檻不下學歷。（示意圖／取自 photoAC ）
貼文一出立刻有網友回應「有業務嘴，就算不愛讀書也能靠業績賺錢」、「業務有本事真的不用靠學歷」「業務能力只能靠市場來衡量，學歷、資歷這些門檻，完全衡量不出一個人適不適合當業務」、「業務都這樣吧，吃個人特質 也是優勢之一」、「這很吃人格特質，其實門檻不下學歷」。

但也有過來人分享經驗談「想太多，怎可能一個月一棟」、「真的那麼好賺怎麼不全部的人都來，多的是做半年撐不下去掛點的」、「你只看到成功的那幾位，後面一票轉行的」、「幾乎無休，薪水比輪班還慘」、「業務先天成分很重 話術跟手段」。（編輯：潘毅）

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