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出手惡整「狂挖冰淇淋」男客！店員知真相慚愧：後悔16年

▲一名曾在火鍋店打工的女網友指出，曾遇過男客人每次來總是拼命狂挖冰淇淋，因而不滿出手惡整，但一知真相就讓她後悔了16年。（示意圖／翻攝pixabay）
▲一名曾在火鍋店打工的女網友指出，曾遇過男客人每次來總是拼命狂挖冰淇淋，因而不滿出手惡整，但一知真相就讓她後悔了16年。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-15 18:29:21

台灣人一年四季愛吃火鍋，街上總是有各式火鍋店面，其中小火鍋就因快速又便宜特點深受老饕喜愛。不過，就有一名曾在小火鍋店打工的女網友表示，曾遇到男客人每次外帶買一份火鍋，都會拼命狂挖冰淇淋帶走，讓她和店長十分不滿，甚至偷偷出手制裁對方，但某天得知這名客人背後的動機，讓她內心愧疚16年。

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原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，表示16年前在一間小火鍋店打工，店內都有提供免費飲料跟冰淇淋，而客人選擇外帶時都可以帶走一小碗。然而有位穿著不算破爛，但看起來衣褲都很舊的男客人，每天都會到店內買一份火鍋，然後拿著小紙碗拼命挖著冰淇淋，「我真的很討厭他這麼愛貪小便宜，於是跟店長討論如何制這種客人！」

之後店長就決定將冰箱強度調最強，讓冰淇淋因此變硬，「結果他又來挖冰淇淋了，這次挖得滿頭大汗，因為冰淇淋很硬，很難挖。」目睹這畫面後，原PO也在背後暗自竊笑，內心相當有成就感。但沒過幾天，這名男客就帶著女兒入店，「大概幼稚園吧～接送她下課順便來包晚餐，同時也一樣賣力的挖著冰淇淋。」

等到父女倆離開後，附近的鄰居才向原PO道出真相，「他喪妻幾年了，獨自一人養著女兒，冰淇淋是給女兒吃的。」她知曉後內心十分愧疚，「這件事擱在我內心已經十多年。我後悔當初不該以貌取人。這是真實故事。」

▲男客人拼命狂挖冰淇淋，是為了給就讀幼稚園的女兒享用。（示意圖／翻攝pixabay）
▲男客人拼命狂挖冰淇淋，是為了給就讀幼稚園的女兒享用。（示意圖／翻攝pixabay）
貼文曝光後，也引來不少網友討論，「自己都說是免費，結果這樣搞客人！這不是以貌取人吧！是你們自己心態根本就有問題呀！」、「其實他都有買火鍋，內用的人吃的都比這一小碗多吧，調低溫度反而電費更貴....但立場不同，知道誤會改正就好」、「做吃的如果怕人吃，乾脆不要做了 」、「事情也過了，起碼還有自省，比有些人好」。

原PO事後也更新內文，表示知道客人的辛苦後，之後這名爸爸再次到店，店長都會親自煮火鍋，甚至還偷偷加了兩片肉，「白飯也是壓好壓滿。而我主動去幫他挖難挖的要死的冰淇淋，也是壓好壓滿。這位爸爸感覺很不好意思，之後他來買火鍋，一次買兩鍋，就不用再跟女兒分著吃了。」（編輯：陳雅雲）

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