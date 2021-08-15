出手惡整「狂挖冰淇淋」男客！店員知真相慚愧：後悔16年

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之後店長就決定將冰箱強度調最強，讓冰淇淋因此變硬，「結果他又來挖冰淇淋了，這次挖得滿頭大汗，因為冰淇淋很硬，很難挖。」目睹這畫面後，原PO也在背後暗自竊笑，內心相當有成就感。但沒過幾天，這名男客就帶著女兒入店，「大概幼稚園吧～接送她下課順便來包晚餐，同時也一樣賣力的挖著冰淇淋。」
等到父女倆離開後，附近的鄰居才向原PO道出真相，「他喪妻幾年了，獨自一人養著女兒，冰淇淋是給女兒吃的。」她知曉後內心十分愧疚，「這件事擱在我內心已經十多年。我後悔當初不該以貌取人。這是真實故事。」
貼文曝光後，也引來不少網友討論，「自己都說是免費，結果這樣搞客人！這不是以貌取人吧！是你們自己心態根本就有問題呀！」、「其實他都有買火鍋，內用的人吃的都比這一小碗多吧，調低溫度反而電費更貴....但立場不同，知道誤會改正就好」、「做吃的如果怕人吃，乾脆不要做了 」、「事情也過了，起碼還有自省，比有些人好」。
原PO事後也更新內文，表示知道客人的辛苦後，之後這名爸爸再次到店，店長都會親自煮火鍋，甚至還偷偷加了兩片肉，「白飯也是壓好壓滿。而我主動去幫他挖難挖的要死的冰淇淋，也是壓好壓滿。這位爸爸感覺很不好意思，之後他來買火鍋，一次買兩鍋，就不用再跟女兒分著吃了。」（編輯：陳雅雲）