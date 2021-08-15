烤箱突傳撞擊聲！她見「魚片復活」嚇壞 眾驚：有夠可怕
防疫期間，民眾除了待在家叫外送，在家開伙的比例也大幅上升。國外就有名女子打算做烤魚料理，便把買來的魚片放進烤箱，想不到烤箱卻傳出撞擊聲，她立刻打開烤箱查看狀況，結果竟看到魚片在不斷狂跳，讓她當場嚇壞，影片也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-15 18:22:28
綜合外媒報導，國外一名女子在家準備一頓美味的烤魚料理，但她將處理好的魚片放進烤箱後，竟傳出猛烈的撞擊聲。她立刻打開烤箱查看，沒想到魚片像是復活一樣，不停地抽搐狂跳，甚至還撞上烤箱頂部，讓她看了當場嚇壞。
影片曝光後，網友也紛紛驚呼，「天啊！我到底看了什麼」、「不敢吃魚了」、「好可怕，魚復活還魂了」，但也有內行的網友指出，這跟靈異沒有關係，「這是因為魚的脊椎仍在向肌肉發送電脈衝」、「將檸檬汁、鹽巴或是醬油塗抹在魚片上就可能會這樣」、「要擺脫這種狀況，可以在切掉魚頭後將一根桿子插在魚的脊椎上」。
根據報導解釋，就算大腦和心臟沒有運作，但是魚體內的細胞仍然會對刺激做出反應，同時也不代表魚還活著，甚至有任何痛苦感受。事實上這樣的現象不僅限於魚，像是青蛙死後腿依舊可以踢，甚至過去也有無頭雞跑來跑去的情況發生。（編輯：許智超）
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