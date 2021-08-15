炸豆腐怎做？老饕拿「一法寶」連冷掉都脆：日式餐廳也會
豆腐是常常出現在餐桌的食材，其料理方式十分多元，但不少人總因豆腐軟嫩的特質，失手導致豆腐在煎或炸的過程中碎裂。對此，就有一名女網友指出，本想挑戰炸豆腐，但成品卻不太理想，因此好奇詢問「怎麼炸才會酥脆好吃呢？」而引來老饕分享日式餐廳都會的招數。
編輯中心/綜合報導
2021-08-15 23:14:07
原PO於臉書社團《廚藝公社》上發文，表示自己嘗試做一份日式炸豆腐，她先把豆腐切好後，將水分吸掉再沾蛋液跟麵粉酥炸粉，但成品似乎不太理想，因此讓她無奈詢問「要怎麼炸才會酥脆好吃呢？」甚至請教「豆腐的選擇上要用板豆腐還是雞蛋豆腐比較好呢」。
問題一曝光，就引來不少網友給予建議，「雞蛋豆腐裹酥炸粉+少許地瓜粉，下去炸就很棒了」、「先裹麵粉再裹蛋液再裹麵包粉，日式料理俗稱過三關」、「日式的請用麵包粉，豆腐或雞蛋豆腐都可以」、「雞蛋豆腐照盒紋切成直一刀橫兩刀，準備好地瓜粉，豆腐稍微瀝乾，六面皆裹粉裹好裹滿，油鍋170度，下鍋炸三分半，起鍋瀝油30秒，擺盤淋上日式甜醬油，灑上些許柴魚片或海苔絲」。
甚至有老饕分享隱藏妙招，直言「我家附近的小日式料理店會裹上柴魚下去炸，超脆的！連冷掉後都很脆」、「豆腐裹柴魚片下去炸會比較好吃」、「偷偷跟你說...沾泰式甜辣醬超搭」。（編輯：陳雅雲）