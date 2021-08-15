COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

炸豆腐怎做？老饕拿「一法寶」連冷掉都脆：日式餐廳也會

▲一名女網友挑戰炸豆腐，成品卻不太理想，因此好奇詢問「怎麼炸才會酥脆好吃呢？」而引來老饕分享日式餐廳都會的招數。（示意圖／翻攝photoAC）
▲一名女網友挑戰炸豆腐，成品卻不太理想，因此好奇詢問「怎麼炸才會酥脆好吃呢？」而引來老饕分享日式餐廳都會的招數。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-08-15 23:14:07

豆腐是常常出現在餐桌的食材，其料理方式十分多元，但不少人總因豆腐軟嫩的特質，失手導致豆腐在煎或炸的過程中碎裂。對此，就有一名女網友指出，本想挑戰炸豆腐，但成品卻不太理想，因此好奇詢問「怎麼炸才會酥脆好吃呢？」而引來老饕分享日式餐廳都會的招數。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於臉書社團《廚藝公社》上發文，表示自己嘗試做一份日式炸豆腐，她先把豆腐切好後，將水分吸掉再沾蛋液跟麵粉酥炸粉，但成品似乎不太理想，因此讓她無奈詢問「要怎麼炸才會酥脆好吃呢？」甚至請教「豆腐的選擇上要用板豆腐還是雞蛋豆腐比較好呢」。

▲女網友貼出成品後，好奇詢問「怎麼炸才會酥脆好吃呢？」（圖／翻攝廚藝公社臉書）
▲女網友貼出成品後，好奇詢問「怎麼炸才會酥脆好吃呢？」（圖／翻攝廚藝公社臉書）
問題一曝光，就引來不少網友給予建議，「雞蛋豆腐裹酥炸粉+少許地瓜粉，下去炸就很棒了」、「先裹麵粉再裹蛋液再裹麵包粉，日式料理俗稱過三關」、「日式的請用麵包粉，豆腐或雞蛋豆腐都可以」、「雞蛋豆腐照盒紋切成直一刀橫兩刀，準備好地瓜粉，豆腐稍微瀝乾，六面皆裹粉裹好裹滿，油鍋170度，下鍋炸三分半，起鍋瀝油30秒，擺盤淋上日式甜醬油，灑上些許柴魚片或海苔絲」。

甚至有老饕分享隱藏妙招，直言「我家附近的小日式料理店會裹上柴魚下去炸，超脆的！連冷掉後都很脆」、「豆腐裹柴魚片下去炸會比較好吃」、「偷偷跟你說...沾泰式甜辣醬超搭」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
94.31%5.69%
2021-08-13-2021-08-16
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀