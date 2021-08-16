魚蛋怎麼煎才不會爆？老饕推「2招」秒解：加雞蛋會更香
魚肉口感鮮嫩，且富含營養價值，料理方式更是非常多元，其中「煎魚蛋（煎魚卵）」更受到許多人喜愛。對此，就有網友好奇提問，「魚蛋怎麼煎才不會爆炸？」貼文一出，也釣出老饕分享2招，可以不噴油還很香。
編輯中心/綜合報導
2021-08-16 00:19:24
原PO在《家常菜》表示，自己在家煎魚蛋，但在煎的過程中，油一直噴出來，甚至噴到半間廚房都是，讓他感到十分困擾，於是發文求救「請問魚蛋怎麼煎才不會爆炸？」
貼文曝光後，老饕紛紛推薦「要先蒸過再煎」，「先抹薄薄一層高粱，放進電鍋蒸熟再煎，這樣會很香很香」、「魚蛋要先蒸熟再煎」、「先拿去蒸，然後小火慢煎，千萬不能心急！」、「我會先蒸熟，再小火慢煎」、「我媽之前跟我說要先把蛋包布蒸過讓它定型，再下去煎，才不會破」、「先蒸過，瀝乾後再煎」、「電鍋先蒸熟再微煎洽洽就好喔」。
另外，也有不少人建議「裹粉再煎」，「裹地瓜粉後炸」、「撒一點澱粉就OK，熱鍋冷油下去煎保證好吃」、「沾上木薯粉慢火煎」、「裹粉煎，再打一顆雞蛋攪拌淋下去，一起煎更香！」、「沾一點粉，不然爆到不要不要的」、「裹粉！再跟蛋打混在一起，煎起來也超好吃」、「抹一點地瓜粉、玉米粉，這樣煎出來味道還很香」。（編輯：許智超）