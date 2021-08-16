8月20日起五星逆行！專家曝「5受災星座」　這位注意車關

很快地，8月又進入後半月了，「清水孟國際塔羅」小孟老師就分析指出，8月20日起，土星、木星、海王星、天王星、冥王星共5星，直到10月18日木星恢復順行，結束5星匯聚逆行，這段期間「5大星座」是受災戶，要特別留意，尤其是「金牛座」要小心容易有車關。





我是廣告 請繼續往下閱讀

Top5：魔羯座





冥王星逆行本命宮，土星與木星逆行正財宮位，顯示在五星逆行期間工作上容易被主管上司不看重，業績波動較大，這段期間不宜談論薪資福利，也不宜轉換跑道。建議列印龍的圖案，放在書桌上能讓你飛龍在天化解厄運。





Top4：金牛座





天王星逆行入元辰本命宮，天王星屬於變動行星，要注意容易有車關，刀關或者滑倒等意外，建議多穿灰色衣服才能化解危機。





Top3：雙魚座





海王星逆行入本命宮，要注意不要隨意投資或者玩股票，不然容易會有套牢的情況。建議多穿水藍色衣服就能緩解危機。





Top2：水瓶座





土星與木星逆行進入本命宮，會有心情沮喪或者小人變多的趨勢，在五星逆行其間要隔外小心不要談輪他人八卦，不然容易被人陷害。建議在身上包包放一顆象棋，象棋最好是紅色的「炮」，能幫你將厄運變成炮灰。





Top1：天秤座





木星、土星逆行進入戀愛宮，要注意容易會有爛桃花出現，已經有另一半的人要當心容易有小人介入情感，加上9月底又遇見水逆，三星逆行直沖本命宮與5官，務必要小心再小心。建議在身上包包裡放個竹筷子就能趕走厄運。



