媽「乳房爛掉」她聞臭味才知！氣炸急送醫 醫一句話秒哭
醫師看診時總會遇到不同的樣的病患，近日外科名醫江坤俊就分享自己的看診經驗，指出一名老婦人的左邊乳房爛掉，還會流出鮮血，但女兒完全不知情，是自己聞到臭味才得知，緊急將母親送往醫院，在門診中陳述症狀時越講越氣，但老婦人在過程中，完全沒講半句話，甚至還露出淺淺的微笑，江坤俊瞬間就懂了，轉頭向女兒說了一句話，讓5萬網友全紅了眼框。
編輯中心/綜合報導
2021-08-16 06:45:02
江坤俊表示「那天門診來了一位快80歲的老婦人，我感覺她有輕微的失智，旁邊跟著的是她的女兒，我請阿嬤躺在檢查床上，她的左乳有一顆快10公分，有一半爛掉的腫瘤，不時有血從爛掉的地方流出來，我問她女兒說『妳不知道她胸部長了一顆嗎? 妳們沒住一起嗎?』」
「女兒回應『有！只是她都沒講，是我們聞到味道，逼問她她才說的』女兒接著越講越氣，但看得出是她對媽媽的關心，我轉頭看向阿嬤，正想問她為什麼不講，就見她只是一直微笑，我想我知道她為什麼這樣做了，我轉頭跟女兒說『她們這一輩的女性都這樣，就怕給兒孫添麻煩，自己再苦都能夠忍，不要怪她了』」。
江坤俊說「阿嬤的笑容，也讓我想起我過世的奶奶，一輩子辛苦為家人卻沒享受過的老人家，後來進到手術室幫阿嬤做切片，一進開刀房，躺在手術台上的阿嬤就舉手跟我打招呼，很大聲的跟我說『江醫師！謝謝你的幫忙』，我也向樣她説『不行只有這樣哦，等妳好了妳再好好謝謝我』，阿嬤又開始笑了」。
貼文曝光後，引來超過5萬名網友按讚，不少人有感而發表示「我媽得癌症的時候，我一個人在外工作，她也堅持不告訴我，怕我擔心」、「你真的是一位好醫生.....長輩都是這樣的」、「我奶奶也是這樣，每次受傷生病都不說，就怕我們擔心」、「江醫師真的懂我們老人的心情...就不想給孩子太大的負擔」。（編輯：張嘉哲）