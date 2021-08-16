媽「乳房爛掉」她聞臭味才知！氣炸急送醫　醫一句話秒哭

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▲一名阿嬤的左邊乳房因為有腫瘤時不時會流血，女兒聞到臭味後才將她緊急送醫，非常生氣。（示意圖非當事人／翻攝 Pixabay ）

『她們這一輩的女性都這樣，就怕給兒孫添麻煩，自己再苦都能夠忍，不要怪她了』