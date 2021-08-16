沙茶醬加「1配料」被說怪！內行一看全讚翻：可多吃3碗飯

無論是春夏秋冬，許多民眾都很愛吃火鍋，而對於火鍋醬料的口味，每個人喜好也不盡相同，有些人喜歡沾沙茶醬吃；有些人非加辣不可；有些人則愛吃原味。然而，有網友就在PTT透露，自己習慣將沙茶醬加「1配料」，但友人看後卻大吃一驚，對此，許多老饕一看全讚翻，甚至還有人直呼「可多吃3碗飯」。

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原PO在PTT八卦板以「

沙茶醬配蛋黃很奇怪嗎

」為題發文，他表示，自己之前跟朋友去吃火鍋，對方看到他把「沙茶醬+醬油」後，又加了「蛋黃」，感到很吃驚！但他透露，他家人都這樣吃，不解為何朋友好像覺得自己很怪咖似的，因此便好奇詢問大家「沙茶醬配蛋黃很奇怪嗎？開放推文留言會加還是不加？」

▲有網友表示，自己吃火鍋習慣沾「沙茶醬+生蛋黃」的醬料，但朋友得知後卻覺得很怪。（示意圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）

貼文曝光，立刻釣出不少同好，紛紛留言「這沾法從小吃到大」、「蛋黃喇沙茶，肉片沾蛋白」、「這種吃法很傳統，但是很好吃」、「內行，不推不行」、「推！加蛋黃和一點點醬油才是正確吃法」、「懂吃！再加一點花生粉更讚」、還有人沙茶醬不加蛋黃吃火鍋的嗎？那濃醇的沾醬好吃到可以多吃3碗飯」、「吃火鍋不就這樣吃嗎？蛋黃加沙茶醬等醬料攪拌，肉片沾蛋清下鍋」、「加啊，我老公還加兩顆」。

不過，也有網友提醒，

生蛋黃沒煮熟恐藏細菌，要小心吃壞肚子，

「其實都會有點擔心沙門氏菌，我有次真的很慘，如果蛋是有機認證的又新鮮當然沒有問題」、「中過一次沙門氏菌掛急診，就不這樣吃了」、「我家以前這樣吃，不過近年提倡吃生蛋可能有問題後就不敢」。 （編輯：許苡晴）