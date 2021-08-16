麵攤「滷肉飯」水準不OK？老饕點破2關鍵：有它才受歡迎
台灣小吃眾多，其中，「滷肉飯」是最常見的銅板美食之一，不僅深受國人喜愛，許多外國客也讚不絕口！而近日就有網友在網路上表示疑惑「麵攤的『滷肉飯』水準是不是不OK？」沒想到就有老饕點破了2點關鍵，直言「有它才受歡迎」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-16 09:58:04
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「麵攤的滷肉飯水準如何？」的文章表示，「很多麵攤都兼賣滷肉飯，滷一鍋可以拿來加在乾麵、湯麵、燙青菜，順便還能做個滷肉飯」，原PO更接著說，「一滷多用但不是滷肉飯專用的滷肉，比起豬腳專賣的差了一點，比滷肉飯專業的又更差了一點，大家覺得麵攤的滷肉飯水準如何？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
老饕網友們紛紛留言表示「瘦肉要夠香」和「不要過油、死鹹」是為滷肉飯好吃的兩大關鍵，「就是讓你吃粗飽的，口味一般般」、「有的都用肥肉，只有油沒有肉，難吃」、「很多麵攤滷肉飯都是肉燥飯，乾麵順便賣，然後肉燥通常因為用瘦肉不夠香又死鹹，沒法止餓」、「過油死鹹配上煮到爛掉的飯」。（編輯：王柏文）