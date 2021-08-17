影／一句話惹怒玩具收藏家　網友看1分鐘：氣到快中風

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首先是刻板印象，許多人會認為，模型屬於玩具的一種，不應該是成年人還在沈迷的事物，所以常常會聽到有人說：「幾歲了還在玩玩具？」、「這麼大了還在玩娃娃喔」等等，更有些人會覺得玩具與宅男劃上等號，「宅男好像都很喜歡玩具對不對？」也是會讓人生氣的一句話。
再來就是價值觀不同產生的歧視心裡，在模型、玩具收藏家的心中，這些珍寶是高貴、無價的，但是經常會聽到有人說「那不是小孩子的東西嗎？浪費錢」、「啊不就幾片塑膠這麼貴？」、「收集這些能當飯吃嗎？」等等，這些話會讓玩家一聽到，就燃起滿滿的怒火，相當不高興。
節目最後，Nick老師也表示，其實每個人的嗜好不同，花錢的價值觀也不一樣，所以不要去在乎別人的眼光，「錢沒有變不見，只是成為了自己喜歡的樣子」。影片中還有許多「惹怒玩具人」的發言，影片引起許多網友同好留言回應：「影片很中肯~與其說是玩具，比較像是收藏品」、「最白目的就是刻板印象！」、「欣賞、把玩就是舒壓，才不管別人怎麼想」、「真的句句字字都令人火大！」、「幾乎全部都聽過」。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：Nick老師
完整影片：https://youtu.be/4sByWSMZTwQ