叫外送便當竟收「1物」！男秒崩潰 網羨炸：這超難拿到
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸。不過，今（16）日一名網友在PTT八卦版提到，他叫外送便當卻收到1支吸管，崩潰直呼「是怎樣啊？」貼文曝光引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-16 19:46:55
原PO表示，中午用外送叫了一個雞腿餐盒當午餐，但收到餐點時發現，店家附了一根吸管，卻未見其他餐具。他困惑地說「其他買就附贈塑膠筷子、刀子、叉子，甚至還有衛生紙、溼紙巾，我可以接受你不附餐具、忘記給，給我這個是什麼意思？」
畫面中可見，原PO收到的餐點，除了一盒雞腿便當，還有一根黑色的塑膠粗吸管，疑似店家手誤放錯餐具。他不禁崩潰道「沒看過人家爆氣是不是，是要我怎麼吃便當，買便當附的這個餐具是怎樣啊？」
貼文讓網友們看完忍不住笑翻，紛紛逗趣回應「有些店家吸管要＋1元，不要不知足」、「哇塞，現在你想附還沒得附欸，附這種的店家很稀有了」、「這超難拿到的」、「吸管欸，這是最難拿到的免洗餐具」、「這種免洗餐具快絕種了，你真幸運」；對此，也有網友提出解決方法「剪成湯匙形狀自己挖」、「去拿把剪刀把吸管前端剪成冰沙湯匙狀」。
事實上，近年來環保意識逐漸流行，「減塑運動」風靡全球，台灣限塑新制從去（2020）年7月開始，包括政府部門、學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等場所，都不再主動提供一次性塑膠吸管，盼能減低汙染問題。（編輯：賴詠璿）