影／主人實測貓咪智商 這「舉動」竟讓牠主動撒嬌討摸
最近在網路上流行起貓咪智商大考驗，抱起貓咪往牆邊靠測試智商，看貓咪的反應會撐牆還是直接貼上去，許多家中有養貓咪的主人們，也測試毛小孩的智商究竟如何。Youtube頻道「傲嬌爸的養貓日常」，將家中的貓主子「Uni」進行智商測驗，除了靠牆測驗之外，如果對貓咪做出「ㄅ一ㄤˋ」的假開槍舉動，貓咪會有什麼反應呢？
影像中心/綜合報導
2021-08-17 10:00:00
影片中主人依莎提到，常看見狗狗訓練時，飼主會對狗狗做出「ㄅ一ㄤˋ」的指令，使牠們學會倒下，如果換成對貓咪做出「ㄅ一ㄤˋ」的指令，貓咪會有什麼樣子的反應呢？於是影片中主人多次向Uni做出「ㄅ一ㄤˋ」的開槍姿勢，沒想到竟然讓牠主動過來向主人討摸，都沒有厭煩的樣子。
但有趣的是，換成家中的傲嬌爸對牠進行「ㄅ一ㄤˋ」的指令，Uni 卻一臉表示疑惑，甚至置之不理直接走掉，這讓一旁的依莎也是無奈笑了出來。
影片最後也對 Uni 進行靠牆智商測驗，一下雙手雙腳靠著牆，一下子頭貼著牆壁，讓主人依莎看了好疑惑：「所以Uni到底是聰明還是笨？」網友看完影片直呼：「沒反應還蹭蹭手，真的是太可愛了」、「原來ㄅ一ㄤˋ是過來摸摸啦，笑死了」。（實習編輯：王偉妮）
▶感謝授權：傲嬌爸的養貓日常
完整影片：https://youtu.be/eGhgKFOuSf0