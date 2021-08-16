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小資女剛出社會！媽討孝親費　眾見「用途」全搖頭：搶劫

▲一位剛出社會的小資女孩，遭媽媽討「孝親費」，但是金額與用途曝光後，立刻讓眾多網友搖頭直喊「根本搶劫」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲一位剛出社會的小資女孩，遭媽媽討「孝親費」，但是金額與用途曝光後，立刻讓眾多網友搖頭直喊「根本搶劫」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-08-16 16:41:38

孝親費該怎麼給、又需要給多少？一直以來都是熱門話題。就有一位剛出社會的小資女孩，遭媽媽討「孝親費」，但是金額與用途曝光後，立刻讓眾多網友搖頭直喊「根本搶劫」。

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原PO在論壇Dcard上發文提到「我剛畢業不久月薪三萬初，自己租屋在台北市工作，在有房租+想存錢結婚的壓力下，還會給父母孝親費嗎？因為媽媽要求一個月給她一萬，這樣數字合理嗎？他們不會幫我存起來，真的會拿去家用，結婚費用也不會幫忙出，覺得那是我自己的事，但目前父母已經有多處不動產，我卻每個月被孝親費逼瘋」。

▲有領這樣薪水的過來人表示不滿「住家裡+沒小孩+不用孝親費+沒貸款」，這樣的情況薪水4、5萬才會足夠。（示意圖／
▲父母已經有經濟基礎，但原PO月薪僅3萬，還需要支出房租與儲蓄未來結婚費用，再加上孝親費令她相當苦惱。（示意圖／ NOWnews 資料照）
遭遇曝光立刻引起眾多網友憤怒「這樣妳根本就不用了存錢呀！如果說還住在家裡，那麼幫忙分攤也許無可厚非。可我不認同那種『養妳這麼大』這類的概念，要生就負起責任；別到頭來又賴在孩子身上」、「父母自己能維持生活的話都不需要給吧，父母經濟狀況通常都比較好，錢少的給錢多的不是很奇怪？」「養兒防老讚讚，領不完的提款機，賺三萬繳一萬，根本不是親情勒索，是搶劫」、「我覺得住外面就不用給到這麼多⋯甚至是不用給吧」、「孝親費是親情綁架」。

另外也有人給予建議「覺得一萬太多了，可以跟媽媽商量如果之後薪水更高可以再慢慢調整」、「如果家裡的人是拿去做不必要的花費，當然自己存著比較好，不然到時候因為錢而吵架，總會兩敗俱傷」、「不給不孝、給了不能活，一半5000不好嗎～都沒住在家裡了」。（編輯：潘毅）

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