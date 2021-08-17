房市／新北人口最多2里在林口　建設利多

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信義房屋林口站前店店長汪耀崇表示，隨著林口重大建設陸續進駐、周邊新成屋陸續交屋，再加上交通日益便利，不僅連結高速公路，更有客運多條路線通往北市，吸引更多外來民眾入住。
林口新市鎮的湖南里與南勢里是林口發展最熱絡的區域，其中，南勢里以南勢生活圈與捷運站前生活圈為主，汪耀崇說明，南勢生活圈離捷運A9站周邊的精華蛋黃區僅隔一條文化北路，低密度規劃；而站前生活圈有機場捷運A9站、林口三井OUTLET、三井二期、林口媒體園區等重大建設。
而湖南里則是包含家樂福生活圈、頭湖國小生活圈、林口國中生活圈一帶，汪耀崇表示，區域內的優勢有工一工業區、林口社區運動公園、林口運動中心、家樂福，生活機能發展到位，其中頭湖國小因是雙語學校，家長指名度很高，許多有1、2個孩子的小家庭會優先選擇該區，附近也有國際學校，教育資源豐富。
除此，汪耀崇表示，也有少部分的退休族群會選擇到林口居住，主因是相較台北市區，可換坪數更大、屋齡更新的房屋，享有更好的生活品質，又離原本在北市的生活圈不遠，而林口新市鎮也鄰近桃園龜山區的林口長庚醫院
汪耀崇表示，位於林口捷運站近期的新推案開價45-48萬，甚至指標建商開價5字頭，而鄰近屋齡7-10年的中古大樓則是每坪單價35-38萬，房價相對親民。