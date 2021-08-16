台灣啥世代出生過最爽？網秒點名「這年級」：全都能買房
在台灣世代間的差異相當明顯，更時常成為熱門討論話題。過去民國七十年出生的「七年級生」，因為各種原因，在網路上被譽為「最慘的世代」。就有網友好奇發問，那台灣「最爽的一代」是誰？沒想到問題一出立刻有不少人直指「5年級生」，並認為「出生在當時的末段班人士都能買房」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-16 17:49:28
一名網友在論壇PTT上發文提到「七年級是台灣最慘的一代已經是網路上的定論了，但沒看到多少討論台灣最爽的一代是哪年級？如果可以選擇出生年份，不能選背景，你們會想要出生在民國哪一年的台灣？幾年級幾年次是台灣最爽的一代啊？」
貼文一出立刻有不少人點名「5年級生」，並解釋原因「五年級，錢淹腳目無誤」、「五年級出生的，沒聽過哪個親戚沒買房的」、「當時公職是沒人願意進的，就知道外面景氣多好」、「我五年級出生的親戚，曾經賭到跑路，居然還有兩棟房」、「那時願意拼，真的很好賺，尤其做生意」、「絕對五年級，沒聽過哪個沒有出過國、沒買房的」、「5年級，這一代壯年時，剛好碰到台灣經濟起飛」、「爸媽那年代的娛樂就是賺錢再滾錢阿」、「學歷工作都沒有現在競爭，薪水天花板也高」。
但也有人認為，「以成長環境來說的話，七年級以後最爽」、「說五年級爽的也不對吧...一堆窮人童年都在做工」、「七年級70年次到75年次是台灣最爽的一批人」、「絕對是7後8前，軍訓四個月、渡假打工隨你去、直接住爸媽市區房」、「現在不吃不喝，還是買不起房，超級扯」。（編輯：潘毅）