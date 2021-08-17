影／咪妃掏200萬買賓士送爸　父親滿臉喜悅藏不住

一年一度的父親節，很多小孩會準備驚喜給自己的爸爸，有些驚喜甚至會讓爸爸不好意思收下，YouTube頻道「Julia 咪妃」今年父親節打算自掏腰包200萬，買一台高級禮物「賓士車」送給爸爸，讓爸爸通勤時有個舒適、安全的環境；爸爸得知驚喜禮物後，興奮到講不出話來，一臉不敢置信。
影像中心/綜合報導
2021-08-17 17:00:00
咪妃知道自己的父親每天從家裡往返桃園工作非常辛苦，讓她覺得應該給爸爸開好一點的車子，因此她決定在父親節時送爸爸一台價值約200萬的賓士車。到了送禮物的這天，她號稱是租了一台賓士車帶爸爸去用餐，沒想到到了餐廳後，咪妃跟爸爸突然說要送她父親節禮物，她從包包中拿出車鑰匙，爸爸才體悟到原來坐的那台車，是自己的父親節禮物，這讓咪妃爸爸又驚又喜，甚至還一度講不出話來，臉上的喜悅更是藏不住。
爸爸也在影片最後親自駕駛這台新車，開新車雖然有些緊張，但非常順利，爸爸也非常滿意這個禮物，因此讓原本怕爸爸不想收下這份大禮的咪妃鬆了一口氣，她自己也坦言從大學畢業後，幾乎都沒有時間可以和爸爸過父親節，因此決定在今年父親節送一個大禮，希望讓爸爸能夠開心。（文字編輯：胡繼偉）
▶感謝授權：Julia 咪妃
完整影片： https://youtu.be/CHcQp6BK8UQ