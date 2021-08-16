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捕「魚」準備爽嗑！陸男慘遭罰2百萬　警搖頭：是活化石

▲安徽省一位齊姓男子不慎捕獲當地保育類「中華鱘」，還帶回家準備料理，最終被開罰上百萬元。（圖／翻攝《瀟湘晨報》）
▲安徽省一位齊姓男子不慎捕獲當地保育類「中華鱘」，還帶回家準備料理，最終被開罰上百萬元。（圖／翻攝《瀟湘晨報》）

編輯中心/綜合報導

2021-08-16 21:13:42｜2021-08-16 21:14:22

魚肉口感鮮嫩，又富含營養價值，因此深獲不少民眾喜愛。不過日前在中國大陸安徽，就有一位男子自行捕魚回家準備食用，還拍下影片上傳分享，沒想到後續卻遭開罰人民幣50萬（約新台幣210萬），而真實原因也曝光了。

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據陸媒《瀟湘晨報》的報導提到，日前安徽南陵公安局接獲民眾檢舉，有民眾非法捕撈保育類魚類，還準備將其料理準備食用。該片段在抖音上瘋傳，經過相關部門分析後，確認這條魚是中國野生保育類動物「中華鱘」。

▲中國大陸的保育類「中華鱘」，遭民眾切塊儲放。（圖／翻攝《瀟湘晨報》）
▲中國大陸的保育類「中華鱘」，已遭民眾切塊儲放。（圖／翻攝《瀟湘晨報》）
事後警方循線找到捕獲「中華鱘」的齊姓男子，但到他家中時才發現這隻珍貴的保育類，身體已經被分為4大塊，只差還沒下鍋烹煮。警方也只能搖頭，並說明「中華鱘」是珍貴的保育類活化石，也當場開出人民幣50萬（約新台幣210萬）的鉅額罰單，齊男也只能看著上頭好幾個0，呆滯著說不出話。

據維基百科上顯示，中華鱘是世界最大的淡水魚之一，更是古老珍稀魚類，最早出現於距今2億3千萬年前的早三疊紀。其體長可達5米，體重500多千克，體呈紡錘型。牠同時也是研究魚類和脊椎動物演化的活化石。（編輯：潘毅）

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