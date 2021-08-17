買泡麵見「被戳2個洞」！人妻傻眼 店員揭用途：很重要
泡麵因為其便利又便宜，成為不少人正餐或者宵夜的首選，而隨著中元普渡即將到來，許多民眾也趕緊到賣場及超市購買拜拜用品，隨手都會抓個幾袋泡麵。不過，就有人妻表示，自己去買了一整袋泡麵之後，卻發現袋子上面已經被戳兩個洞，好奇作用是什麼，釣出店員解答真相。
編輯中心/綜合報導
2021-08-17 06:57:51
原PO在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「今天去全聯買了兩袋泡麵，回來時我老公說『欸！外袋破掉了餒！』我還以為是我弄破的，結果後來發現袋子上面的兩個孔是本來就有的，我在猜是不是因為中元節大家都會買泡麵來普渡，泡麵公司貼心設計方便插香用？」
貼文一出，網友紛紛回應「我還真沒注意袋子上有洞欸」、「我剛去看我家剛買的袋裝泡麵，還真的有洞＝＝」、「來來來，這個插香真的也是不錯用」、「我還以為妳要說全聯拜拜完又拿去架上賣XD」、「笑死，我家的也有兩個洞，插香好像真的是一個選擇」、「這洞對插香拜拜的人很方便耶，以前常看我爸媽拜拜插香戳的大小力的，甚至香腳都戳斷了袋子還沒破」。
不過，也有店員出面解釋「在全聯工作過，真的有客人這樣問我，但那個孔是因為好裝箱用，否則泡麵會擠爆」、「透氣孔，怕商品擠壓弄破袋子」、「這個是透氣孔喔，可以防止裝箱的時候把泡麵整袋弄爆，很重要的小功能，店員路過」、「刻意打孔，比較好裝箱包裝，不會裡面充滿空氣」。（編輯：張嘉哲）