台灣罐頭一哥是誰？「配泡麵神物」鯖魚才第二 冠軍是它
罐頭因具有打開就能吃且能久放的特性，不論是搭配清粥或者白飯、泡麵等等都非常適合，成為不少人家中必定要囤的物資。而台灣的罐頭霸主到底是誰？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「罐頭」話題的網路聲量表現，統計出冠軍就是「這一款」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-17 07:37:33
市面上的罐頭口味無奇不有，最常備受討論的包括「海鮮類」、「肉類」、「素菜類」等三大樣，其中討論聲量最高的為「鮪魚罐頭」，其次才是搭配泡麵神物「鯖魚罐頭」，不僅是海鮮罐頭類中，討論度最高的前兩名，也是所有罐頭種類，整體聲量最高的前兩名。
分析鮪魚罐頭能奪冠的原因，除了可做成國民早餐「鮪魚蛋吐司」外，因鮪魚高蛋白且低脂，也是許多人健身、減肥的好選擇，有網友在網路上分享減肥經驗時，提到「推薦大家可以多買鮪魚罐頭，方便、不貴又容易飽」引起熱烈迴響。
另外，超市常見的「茄汁鯖魚」罐頭因「味道百搭」，不論是拌飯、煮麵都十分對味，因此有民眾在討論區提問「茄汁鯖魚是不是最強的罐頭啊？煮什麼都好吃」，引發網友熱烈回應，貼出自己的鯖魚罐頭料理，令人口水直流，因此聲量爆棚。
至於其他種類，例如肉類罐頭則以「肉醬」為最受歡迎，台式肉醬罐頭鹹香的好滋味、配上一碗熱呼呼的白飯，是許多民眾學生時期省錢的好選擇；而在素菜類罐頭中，討論聲量最高為「玉米」，也是網友認為日常生活的必備品之一，可以直接食用、又能當作食材減少做菜的繁瑣步驟，像是常見的玉米罐頭可以拿來煮玉米濃湯、沙拉等，能變化出各種美味料理。（編輯：張嘉哲）