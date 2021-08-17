超準！直覺選一張牌　測年底前「哪個星座」是你的幸運星

今（2020）年已經過了大半年了，趁著此刻回顧過去，讓自己可以更加進步，並且展望新的未來。而你是不是很想知道現在起到年底前，誰是你的貴人呢？快跟著塔羅牌老師艾菲爾來做做心理測驗吧！





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請憑直覺，在下面的牌組中選出一張你最喜歡的星星塔羅牌，答案將分析出，現在起到年底前「哪個星座」會是你的幸運星？





▲直覺選出一張你最喜歡的星星塔羅牌，答案將分析出，現在起到年底前「哪個星座」會是你的幸運星？（圖／翻攝自艾菲爾老師臉書）

結果分析：





答案Ａ、一顆星





你的幸運星是【獅子、牡羊、射手】





選擇這張塔羅牌，代表此刻的你能量滿滿，並且很注意自己的外貌和儀容，想剪頭髮、染頭髮，想燙睫毛也想去做美甲，全心全意的想要打造自己，因為你覺得努力工作和享受生活是同樣重要的事情。因此你下班之後，最喜歡在家中按摩舒壓，放鬆自己的肩頸與小腿，讓自己可以隨時呈現出美麗狀態，以迎接隨時可能報到的戀情。關於感情，現在起到年底前追求你的對象會來自遠方，有些人甚至有留學海外的經驗，建議你可以考慮接納新的戀情。年底前你的幸運星是獅子座、牡羊座、射手座，可約以上這三個星座的人，一起做美甲或是剪頭髮，能為自己帶來好運！





答案Ｂ、九顆星





你的幸運星是【水瓶、巨蟹、金牛】





選擇這張塔羅牌，代表你此刻就算是放假休息，生活和行程仍是非常焦慮匆忙，因為你愛管閒事的個性，總讓你攬了一堆人情世故的請求，想幫就幫吧！只要不把自己累壞就好。年底前你有一波賺錢的機會與偏財，可以好好把握，手頭比以往寬裕。





關於感情，特別提醒你，現在起到年底前，容易出現情緒化的鬥嘴，或是面臨吵架，記得要多站在情人的立場，體諒一下對方。年底前你的幸運星是水瓶座、巨蟹座、金牛座，如果你和情人吵嘴了，可和這三個星座的人一起出來喝杯茶，聊聊感情上心煩的事，很快的你會豁然開朗。





答案Ｃ、四顆星





你的幸運星是【處女、魔羯、天蠍】





選擇這張塔羅牌，代表此刻的你是一台發動的火車頭，正以固定的節奏實現你的夢想，這種因為期待而付出，因為成就而努力的辛勞，對你而言都是欣慰、踏實與喜悅。關於感情，現在起到年底前，你的愛情來了、財運來了、貴人也來了，你該把握這段期間所遇到的朋友，這些人與你的偶然邂逅，都是受到你愛的呼喚，彷彿是約定好的再見與重逢。年底前你的幸運星是處女座、魔羯座、天蠍座，假日時，你不妨找這三個星座的人一起運動，和他們相處的時候你會感到更加開心！





答案Ｄ、八顆星





你的幸運星是【雙子、天秤、雙魚】





選擇這張塔羅牌，代表你此刻想讓心情保持在休息與沉澱的氣氛中，最近愛上看電影、看夜景、看海景，以及喝酒聽音樂的休閒活動，從這些行為的潛意識來分析，代表你極度的想讓自己放鬆；另一部分也是想有更多的時間，和自己的內心與過往的回憶相處。關於感情，現在起到年底前你的感情有新的發展，對方可能是科技新貴或是白領族，你希望兩人的相處時間可以多一點，因此會投入大量的心力在感情裡，但別忘了還是要在工作中取得平衡。年底前你的幸運星是雙子座、天秤座、雙魚座，當你感到壓力大時，可向這三個星座的人吐吐苦水，或是請他們給你一些建議，你的問題將會有所改善。（編輯：許苡晴）





▲知名命理老師艾菲爾。（圖／翻攝自艾菲爾臉書）

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