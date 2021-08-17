自助餐夾「2菜1肉」被收185元！網一看菜色嚇傻：土匪嗎

外食族每天最大的煩惱就是「今天午餐（晚餐）要吃啥？」而自助餐的菜色多元，成為許多人飽餐一頓的首選，不過，自助餐的計費方式常常掀起話題，甚至引發爭議。昨（16）日就有一名女網友透露，自己到自助餐夾了「2菜1肉」，結果老闆竟喊價185元，讓她瞬間傻眼，而其他網友看了菜色後也認為不合理，直批「土匪嗎？」

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原PO在臉書社團「爆怨2公社」中貼出一張便當照並表示，這是她第一次牽著孩子去買自助餐，沒想到結帳的時候，老闆娘居然跟她說185元...這讓她聽後懷疑了一下，還「蛤」了一聲，但價錢確定就是185元沒錯！

▲昨（16）日有女網友表示，自己到自助餐夾了「2菜1肉」，結果竟要價185元，讓她瞬間傻眼，而其他網友看了菜色後也認為不合理，直批「土匪嗎？」（圖／翻攝自臉書社團「爆怨2公社」）

而從原PO貼出的照片可以看到，她只夾了半顆貢丸、一片黑胡椒滷排骨、洋蔥炒蛋和炒青菜等配菜，便當菜色似乎相當一般，也沒有夾到特別昂貴的食材，但卻要價185，讓她忍不住直呼「以後再也不去買自助餐了！我怕到...」。

而菜色曝光，網友隨即議論紛紛「真的太貴了啊！」「土匪嗎？」「真的扯了這個價格，這菜色不合理」、「花錢買經驗，買自助餐如果不知道當季菜價和肉價真的會吃大虧」、「誇張」、「這頂多110」、「暴雨過後通通漲價了！」「這排骨是伊比利豪大大排骨嗎？」「太貴了吧，餐廳便當160都比這高級很多，是搶人嗎」、「太貴了！你被坑了啦！」（編輯：許苡晴）