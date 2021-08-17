情侶自拍發現「頭髮直豎」！驚險真相曝光 網嚇：太幸運
最近正值台灣農曆七月、也就是俗稱的「鬼月」，民眾在外出遊玩時多少都會提高警覺，以免意外發生。國外就有一對情侶，兩人在湖邊約會散步自拍時，看到拍出來的照片中彼此頭髮都怪怪的，尤其女生的長髮更是明顯朝天空直豎起來，真相曝光後讓網友直呼「太驚險！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-17 10:01:09
根據外媒報導，這對來自蘇格蘭愛丁堡的情侶日前在網路上分享了一張照片，照片是兩人在蘇格蘭北部的郊外遊玩，兩人先是湖邊游泳，隨後又在附近信步悠遊，並且像一般情侶一樣拿出手機自拍。但拍出來的照片卻不太尋常，可以看見女生的頭髮直直豎起，仿佛空中有股無形的力量在拉扯似的。
當事人佩斯（Sophie Pass）表示，那天與男友去郊外約會，當時覺得湖面很平靜、微風徐徐吹拂，一切都很美好宛如一幅風景畫。兩人在自拍完後過一會，檢視照片時才發現表面寧靜下的暗藏危機。
佩斯解釋，當下看到自己頭髮直豎的模樣立即回想起高中物理所學，直覺感到危險，於是趕緊和男友一起回到車上。事實上，頭髮在戶外豎起正是被電擊前的徵兆，意味著電荷正通過你的頭髮。
根據《Edinburghlive》報導，如果你也遇到和佩斯一樣的事情，最好第一時間躲進室內或車上，假如周圍都沒有避難處所，記得至少避開範圍內最高的目標物，比如說避免躲在大樹下或者高高舉起你的雨傘，降低被電擊的機率。（編輯：倪浩軒）