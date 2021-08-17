急求老公買玉米粒！人妻一拿到崩潰：世界上最遙遠的距離
現今民眾若想購買生活用品時，除了會考慮到賣場大量採購外，也開始看中超市的便利性，而選擇改至超市採買。對此，就有一名人妻指出，某天拜託老公到超市買一罐玉米粒，但對方拿回來的商品，就讓她崩潰發文求救。
編輯中心/綜合報導
2021-08-17 10:21:39
原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上發文，透露某天拜託老公去買一罐玉米粒，結果對方拿回來的商品，卻跟她所想的有所差別，崩潰表示「世界上最遙遠的距離就是～請老公去買玉米罐結果…『玉米粒』在你心裡『玉米醬』在我手裡，這是玉米醬好嗎⋯⋯」最後她也好奇詢問「請教各位神廚們，這可以如何料理救婚姻呢？」
貼文曝光後，瞬間引來不少婆媽有感而發，直言「正常我列出10樣清單給老公買，回來沒一樣對的，鮭魚買成鯛魚⋯」、「我家老公就算拍照還是會買錯，但是他都不會拒絕去買即使剛下班」、「這剛在我家發生耶！只不過是我媽叫我爸買玉米醬他買了玉米粒…」、「我老公也做一樣的事…現在還有兩罐躺在抽屜裡」。
不過，仍有老饕貼心分享料理妙招，「玉米醬+玉米粒+牛奶=玉米濃湯，小時候姐姐都會這麼做」、「其實這煎蛋也蠻好吃的，比玉米粒煎蛋好吃」、「玉米醬其實可以加蛋+美乃滋+一點點。牛奶後攪拌均勻再下鍋煎，很好吃」。（編輯：陳雅雲）