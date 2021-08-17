「金融業」為文組最好出路？過來人讚1要點：還贏科技業
擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，除了理工科組別的科技業之外，醫、法、商更是文科組別的人搶破頭的工作，近日就有網友在網路論壇上表示疑惑「『金融業』是不是文組最好的出路？」沒想到就有過來人大讚1要點，直言「還贏過科技業」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-17 10:22:35
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「銀行是文組的科技業嗎」的文章中表示，「科技業是台灣理組的代名詞，不是機械製造、不是重工、不是航太、不是生技，電資作為理組科系就是一枝獨秀，科技業員額需求量大，薪水穩定高、還不乏獎金，比較好的公司跟職缺很看學歷，這也是沒辦法的事，如果有辦法進外商，大家更是搶破頭，但只有特別優秀的一群可以去，如果對未來沒想法，那去科技業確實不錯」，原PO更接著說「反過來講，銀行是不是就是文組的科技業啊，跟其他文組未來職缺相比，員額需求量大、薪水穩定高、還不乏獎金，比較好的銀行跟職缺，儲備幹部，很看學歷，這也是沒辦法的事，如果有辦法進外商，大家更是搶破頭，但只有特別優秀的一群可以去」。
這也讓原PO非常疑惑「如果對未來沒想法，那去銀行確實不錯，銀行是文組的科技業嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓，網友們紛紛留言表示「銀行現在壓力很大，前女友常想離職」、「私人銀行壓力真的也是很大」、「壓力與收入成正比，想領高薪怎可能沒壓力」、「壓力大正常前有奧客後有長官，而且還有做不完的報表AML、KYC之類，忙到沒時間喝水上廁所得膀胱炎一堆」。
甚至還有過來人大讚「金融業」的一個要點，「銀行的好處是，比較不像科技業，老了價值遞減沒那麼快，甚至會升值」，「文組最好的出路是當統治階級吧」、「文組最好的就是當官或是管理職，基本上腦子都不能太差」。（編輯：王柏文）