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做過最奇葩的打工是什麼？她曝「尷尬經驗」：當人家孫女

▲許多學生會趁暑假期間打工，就有位女網友分享奇葩的「親身經驗」，引發討論。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自pixabay ）
▲許多學生會趁暑假期間打工，就有位女網友分享奇葩的「親身經驗」，引發討論。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-08-17 11:04:02

現在適逢暑假期間，不學生都會尋找兼職打工的機會，不僅賺取生活費，也可累積職場經驗。就有網友詢問大家，「你各位做過最奇葩的打工是什麼？」更分享自己曾經的特殊親身經歷，工作內容就是「當人家孫女」，文章曝光後引發討論。

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原PO在「TUN大學網有問必答討論區」中發文，詢問大家「做過最奇葩的打工是什麼？」隨即分享自己曾打過一份超奇怪的工，一開始以為是給小四學生當家教伴讀，面試時家長卻很在乎「會跟老人家相處嗎？」原PO以為可能是因為小四學生的奶奶也會在家，因此不以為意，便強調自己「和長輩相處得來」。

▲奶奶患有失智症，於是對方邀請原PO的打工內容就是去假扮孫女。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲奶奶患有失智症，於是對方邀請原PO的打工內容就是去假扮孫女。（示意圖／翻攝自Pixabay）
想不到原來對方找伴讀只是個幌子，真正的目的是要原PO「假冒奶奶的孫女」，這才知道由於奶奶年紀大了患有失智症，一直以為車禍過世的孫女還在，所以他們才用找伴讀的名義徵求學生打工，希望有個女孩能陪陪老人家。原PO笑稱結果真的就是去「莫名其妙當了人家兩個月孫女」，完全不用做其他事，「奶奶就是把我當孫女寵愛」。後來開學也就結束這短暫的緣分，如今回想起來也不禁好奇，「不知道那一家人後來怎麼樣了？」

特殊經驗掀起討論，網友們也紛紛留言分享自己的奇葩打工，「我有兼差做過蟑螂廚師（除屍），房東請我幫忙管理蟑螂，就是整棟樓哪裡有蟑螂，我就去幫忙打死然後清掉，一次250元。夏天案子比較多，最多一個月20件」、「親戚在做道場，幫人問事化解、驅魔和點燈。我只要幫他有介紹生意成功，就能抽20%」、「扮過同志的假女友，他是我的大學同學，叫我過年回家陪他返鄉2天演給家人看，讓我印象深刻。這工作不算奇葩啦，很溫馨」。（編輯：倪浩軒）

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