今年鬼月沒氣氛？全場曝「1事」更恐怖：耗費太多心神了
2021年的國曆8月8日進入農曆七月，也就是國人俗稱的「鬼門開」，正值鬼月期間不免也有一些禁忌習俗要特別注意。然而，就有網友指出每年到了鬼月，電視上都會播放鬼片或充斥著怪談，就連身邊的人也會談論鬼故事，但今年反而不像以往，因而讓他納悶詢問「今年怎麼沒有鬼月的氣氛？」
編輯中心/綜合報導
2021-08-17 11:06:50
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示記得以前農曆七月到來，電視上都會播放鬼片，談話性節目也會充斥各種怪談，甚至連同事都會聊一些鬼故事，但今年這種情形卻減少，讓他不解詢問「怎麼今年完全沒任何有在過鬼月的感覺？」
問題曝光後，就引來不少網友熱議，「一整年都很鬼，不用等這個月」、「應該是老了」、「因為窮鬼更可怕」、「你不知道世界上最可怕的是人？」、「台股最近很有鬼月氣氛」、「窮比鬼更可怕」。
其中就有鄉民認為「新冠肺炎疫情」更讓人更感到心慌，直言「疫情比鬼月可怖」、「疫情讓人類見識什麼叫真正的災難」、「疫情比鬼恐怖...」、「因為現實時事已經耗費太多心神了」、「今年發生的事都比鬼還恐怖」、「因為疫情比鬼月恐怖」。（編輯：陳雅雲）
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