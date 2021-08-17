「吃檳榔」算台人陋習？答案一面倒感嘆3重點：影響最深
許多聯結車、大貨車、大客車開長途都需要抽菸或吃檳榔提神，這時候檳榔攤就顯得非常重要。而近日就有一位網友在網路上表示疑惑「『吃檳榔』是不是算台灣人陋習？」沒想到答案一面倒，感嘆了3個重點，直言「影響最深」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-17 11:26:00
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「檳榔算是台灣陋習之一嗎」的文章中表示，「雖然沒吃過，但身為台灣人也一定看過聽過，還有火辣辣的西施當門面，大街小巷都有，看新聞才知道多國把檳榔列為毒品，這算是台灣陋習之一嗎」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛一面倒留言表示，吃檳榔對「健康」、「美觀」和「吐檳榔汁」形象都不好，「只覺得喜歡亂吐汁的人很低級」、「檳榔是口腔癌最主要最主要的原因，口腔癌的發病年齡很早，情況也很不好」、「是陋習沒錯，很多男人把自己吃成檳榔嘴，連歡場小姐都不理他，拜託看到你的嘴唇牙齒就飽了，誰想親你啊」、「夕陽產業，現在除了低端的年輕8＋9會吃以外，剩下的都老人跟中老年人」、「檳榔越來越少人吃，就剩少數行業捧場」、「在菜市場工作、開小發財車的還是不少有吃檳榔和亂吐的習慣」、「主要是真的太不健康，如果是健康食品，還是會有少數高檔人士會吃」。
事實上，臺灣人食用檳榔果（俗稱菁仔，含致癌物質檳榔素及檳榔鹼），比較普遍的添加物有荖葉、荖花（雌性荖葉的花穗，含弱致癌物質黃樟素）、熟石灰及香料如兒茶素等。而在2003年時，國際癌症研究機構（IARC）依據新有的研究證據，確定了檳榔子屬於第一類致癌物，證實即使不含任何添加物的檳榔子也會致癌。（編輯：王柏文）