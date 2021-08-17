面試「1問題」不老實！她見薪水秒臉綠 內行嘆：很正常
「面試」是找工作必經的過程，大多人會在面試時努力讓面試官留下好印象，而公司的待遇、福利和薪資，也是面試者最關心的重點之一。不過，近日一名女網友在《Dcard》提到，自己是應屆畢業生，陸續面試幾家不同的公司，總算找到滿意的行政職，但面試時老闆提問期望待遇，她本來想開2萬8千元以上，卻膽怯回應2萬5千至2萬6千元，最後收到錄取通知，薪資讓她當場臉綠。
編輯中心/綜合報導
2021-08-17 12:33:12
原PO表示，畢業後找工作一直不太順利，好不容易找到了心儀的公司行政助理，但在面試過程中，老闆詢問希望待遇多少，她本來其實想開2萬8千元以上，卻稱「但那時候一個太孬，只開2萬5千～2萬6千元，其實也是抱著天真的想法說，到時應該不會給那麼少，因為她是設計系畢業，該職位除了做一般行政文書處理工作、接電話，還要負責廣告、網頁設計，以及簡單的軟體開機畫面動畫，自認為算是「行政助理＋美編」。
豈料，當天下午對方就打電話來通知原PO應徵上了，但薪水開的是2萬6，且希望原PO當天就回覆是否能去上班，若可以的話，就是後天直接上班，而原PO也在當晚就回應會準時報到。不過她苦惱表示，新工作的優點是離家近、工作內容無壓力、不用加班、同事人都好相處、主管姐姐人很好；缺點就是薪水太低了，一直在考慮是否要再換其他的公司，並尋求過來人的專業意見。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「如果能找到薪水更好的工作當然很好，但行政真的就差不多26～30K，三萬多算多了，多的是薪水少又忙炸的行政職缺」、「行政助理，這薪資正常吧」、「換吧，職位是行政助理，卻因為妳是設計背景，就要兼職美工」、「找工作別找有助理兩個字的」；但也有網友認為「剛畢業、沒專業很難高薪吧」、「妳應該趁著這個機會好好磨練妳的技術跟底氣，做些作品成果出來，妳下一份才更有自信談更高的價格」。（編輯：賴詠璿）