健身器材突晃動！男想逃跑遭「單腳拖行」 畫面嚇壞萬人
現在正值農曆七月，有些人對這段時間較敏感，同時也傳出一些靈異現象。國外就有名男子在健身房運動時，看到一些器材自己動起來，嚇得他趕緊收東西離開，沒想到下一秒卻被「不明力量」拉住腳，最後好不容易才脫離，影片一出，也嚇壞一票網友。
編輯中心/綜合報導
2021-08-17 14:18:12
國外一名網友「@carlosruizoficiall」在《TikTok》分享一段靈異短片，從監視器畫面可以看到，有位穿著黑衣黑褲的南子，到健身房準備熱身時，後方的器材突然開始擺動，但周圍根本沒有任何人，而他還沒注意到此事，並往右前方去拿訓練器材。
怎料，就在男子靠近時，靜置在地上的健身球竟自己向他滾來，讓他頓時感到害怕，便打算收東西離開，結果下一秒，他的腳被不明力量拉起，接著還被拖行一段距離，過了幾秒後，他才順利站起來，倉皇地衝下樓離開健身房。
影片曝光後，也吸引百萬人觀看，紛紛留言驚呼，「真的是超自然現象」、「太可怕了！明明就沒有人」、「很明顯！一定是撞鬼了」、「害我以後不敢自己去健身房了」、「我看到起雞皮疙瘩」，不過也有人認為，「這是他自導自演吧，可能是透過後製剪輯呈現出鬧鬼的特效」、「是假的整人影片吧」。（編輯：許智超）