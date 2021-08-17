壓力山大！她曝另一半收入高兩倍 網籲：保住自己最重要
在結婚前，情侶雙方都會有工作，不過會因為工作性質不同，而導致收入不同，或許會有一方的收入較高。近日有網友在網路論壇討論，如果另一半的收入比自己還高，會不會想放棄努力，網友呼籲：「還是要保住自己」才是對的。
編輯中心/綜合報導
2021-08-17 15:45:25
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk版上PO出一篇「另一半收入比你高很多會想放棄努力嗎」的貼文，原PO先是給個假設：「如果另一半的收入是高你兩倍，幾乎是你這行的天花板了，他薪水還會持續增加，但你再怎麼努力也只能達到那個天花板」，原PO就問大家要怎麼調適自己？她又接著說，自己的想法是，對方的錢是他自己的，原PO會想要用自己的努力獲得想要的東西，才會有進步的動力，她認為拿別人的錢買自己想要的東西很像在作弊，一點都沒有成就感。
貼文一出，網友留言說，「不要因為這個影響你們」、「不需要跟另一半比較，要比就跟自己比啊」、「 不是應該慶幸嗎？多少人交往前就刻意找收入比自己高的」、「說不會是騙人的，不過我覺得休息一陣子之後就會想出去工作了吧」、「我另一半是我的十倍，但我也沒放棄努力」。
有網友建議原PO可以調適自己的心態，「我覺得真的是你自己心態的調整，我的薪水大概是另一半的四倍，但是我覺得這個家不能沒有他，另一半扮演重要角色！」，普遍網友都還是呼籲自己的工作要保住，「就穩穩保住自己工作」、「不會，一定要保有做自己賺錢的能力，難保那天對方怎樣之類的，還是要靠自己最實在」、「不會耶，自己有經濟能力比較有安全感」。（實習編輯：歐雅如）