買房會買鐵軌旁？過來人爆經歷 中肯關鍵曝：可能會賺到
想要買房子，選對地段很重要，如果房子臨近市中心，或是走路幾分鐘內就可以到達捷運站、公車站、火車站，在便利性提升的狀況下，房價一定不會太便宜。不過價錢的高低一定跟生活品質有所關連，有網友就討論「買房買在鐵軌旁會好嗎？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-17 16:04:13
一位網友在臉書社團「買房知識家（A你的Q）」發文提問，「大家會買正面對鐵軌的房子嗎？」，沒想到還真的有這樣的買家出來解答。有人是受不了的苦主，直言「從捷運旁搬走的….一過就共振….凌晨四點半就開始運作，晚上一點多也還在動，崩潰無比…..鐵路或許沒那麼長時間，但個人是pass了」、「很吵！我住了15年！有次鐵路改建！時間長達2年，每天施工打地基都無法入眠非常痛苦」。
也有一些能接受的住戶表示，「真的習慣就好，從小就住在鐵軌旁長大，吵是不會吵，只是早期火車經過樓層好震動，那些說很吵的都是沒真實住過，都是用自己以為的想像，現在火車都很安靜」、「來這問肯定都會說不要買，我家也是面鐵軌，2房間、客廳都是，住5年還沒嫌吵過，不過家裡是一定聽得到聲音的，但不影響睡眠，火車過去不會醒來的那種音量」。
也有網友表示「還是要看自己對聲音的接受度啦」、「房子自己喜歡，價位自己能負擔，生活機能方便就好」、「買車站正對面很保值啊」、「改天如果改成鐵路地下化，說不定站口就開在你家，到時候就水漲船高了，可能會賺到」、「住一下就習慣了，以後搬家反而睡不著」。（實習編輯：王麗雯）