越上網越生氣？耶魯研究曝：「按讚與分享」帶來更多憤怒

我是廣告 請繼續往下閱讀
布雷迪指出，長久以來，臉書和推特等社群網路媒體都強調自己只是一個平台，平台本身是中性的，只是提供使用者發聲的管道。而這項研究就是為了證實事實是否如此，而研究最終發現，社群網路平台絕非他們自稱的中性，而是會引導人們更加的憤怒。這份研究報告日前刊登在《科學進展（Science Advances）》 期刊。
布雷迪表示，由於表達憤怒的文章總是獲得更多的「喜歡」與「分享」，隨著時間經過，使用者越來越習慣表達自己的憤怒。這份研究提出了3個重要結論，第1，用戶透過對於社群網路反饋機制的學習，強化了自身的憤怒。第2，用戶對社群網路的機制非常敏感，敏感度更甚於用戶本身的喜好。第3，社群網路的意識型態對於用戶的憤怒程度有很大的影響，越偏激的社群網路環境下，用戶越容易憤怒。
克羅克特強調，表達憤怒並不是壞事，很多時候正是因為社會大眾的憤怒，而促成了一些改變。因此「一群更憤怒的網友」是好是壞，並非研究要探討的重點。研究想要指出的是，社群網路對用戶擁有顯著的影響力，社會大眾理當意識到這份影響力，相關單位在評估社群媒體時也該把這份影響力考慮進去。
克羅克特最後也指出這研究的一大侷限，那就是用戶「憤怒」程度的高低，並非藉由實際詢問他們的情緒來衡量，而是從使用的文字中推估。但在社群網路上，實際感受與表達感受「脫鉤」的情況確實存在，也就是說，當使用者聲稱自己很開心，他們實際上可能沒有那麼開心。換言之，當使用者的文章看起來很生氣，實際上他們可能也沒有那麼生氣。（編輯：倪浩軒）